CURVED Adventskalender: Gewinnt heute "Super Mario Party"

Für den ganz großen Familienspaß nach der Bescherung verlosen wir heute eine Ausgabe von "Super Mario Party" für die Nintendo Switch.

Macht aus deinem Weihnachtsfest einfach mal eine total schräge Weihnachtsparty. Mit den alten Bekannten Mario, Luigi, Peach, Waluigi, Wario, Rosalina, Daisy und Yoshi. Willkommen bei Mario Party für die Nintendo Switch. Das klassische Brettspiel-Gameplay wurde durch eine Reihe an neuen Elementen verbessert. So gibt es nun Würfel, die nur von bestimmten Charakteren genutzt werden dürfen und können.

Neue Spielmodi sorgen für Spaß

Außerdem wurde das Spiel um zahlreiche Spielmethoden erweitert – wie zum Beispiel 80 Minispiele, die viel Geschick und Fingerspitzengefühl erfordern. Oder Spiele, die die Funktionsweise des Joy-Con-Controllers voll ausreizen – mit Lichteffekten und Vibrationen. Dazu noch Toads Freizeitraum: In diesem dynamischen Spielstil lassen sich zwei Nintendo Switch-Konsolen im Tischmodus miteinander verbinden. Auch die Fans der ersten Stunde kommen auf ihre Kosten: Die Brettspielmechanik des Vier-Spieler-Modells kommt zurück, in dem ihr abwechselnd auf Sterne-Jagd geht und so über das Spielfeld zieht. Für eine spannende "Super Mario Party" mit der ganzen Familie.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 15. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, eine Ausgabe von "Super Mario Party" zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.