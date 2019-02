"Deadpool" und Co.: Disney verspricht neue Filme für Erwachsene

Disney will auch weiterhin Filme wie "Deadpool" produzieren

Im Rahmen der Verkündung seiner aktuellen Quartalszahlen hat sich Disney zur Zukunft der "Deadpool"-Reihe geäußert. Nachdem der Entertainment-Riese Fox übernommen hatte, kamen Zweifel darüber auf, wie es mit den an Erwachsene gerichteten Filmen weitergeht.

Offenbar müssen sich Anhänger des unkonventionellen Superhelden keine Sorgen machen. CEO Bob Iger sagte laut IGN, Disney habe erkannt, dass sich die "Deadpool"-Filme unter Marvel-Fans großer Beliebtheit erfreuen. Dementsprechend werde man an diesen festhalten und sich nicht in größerem Umfang in deren inhaltliche Gestaltung einmischen. Iger wählte die "Deadpool"-Reihe dabei als Beispiel für die generelle Vorgehensweise bei zukünftigen Erwachsenenfilmen.

Marvel-Label für Erwachsene?

Allerdings betonte Iger, es sei wichtig, dass Inhalte für Erwachsene klar vom traditionellen Disney-Programm unterscheidbar sind. IGN zufolge sei es denkbar, dass Disney "Deadpool" und Co. eindeutig als Erwachseneninhalte gekennzeichnet und die Filme unter einem dafür vorgesehenen neuen Marvel-Label veröffentlicht. In diese Richtung sollen auch frühere Aussagen des Disney-CEOs gedeutet haben.

Dies könnte die Beteiligung Deadpools an zukünftigen Crossover-Projekten erschweren. Denn selbst ein kürzerer Auftritt des nicht gerade zimperlichen Helden dürfte jeden Film für Kinder ungeeignet machen. Während Disney grünes Licht für "Deadpool" gibt, blicken andere Marvel-Charaktere einer ungewissen Zukunft entgegen.

"Gambit" und andere Marvel-Verfilmungen stehen derzeit auf dem Prüfstand. Die verantwortlichen Filmemacher warten aktuell noch auf eine Entscheidung von Disney. Dass die Filme auf der Kippe stehen, liegt offenbar daran, dass die Verantwortlichen ein Überangebot an Marvel-Storylines vermeiden wollen.