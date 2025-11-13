iPhone 17 günstig im Mega-Bundle: 50 GB im Telekom-Netz für nur 39,95 €

Wer sich aktuell ein iPhone 17 günstig mit einem Tarif sichern will, sollte sich dieses Knaller-Angebot anschauen. Ihr bekommt das Smartphone inkl. 50-GB-Tarif im starken Telekom-Netz für gerade einmal 39,99 Euro im Monat.

Bei diesem Angebot vom auch in Deutschland mittlerweile etablierten Anbieter Gomibo könnt ihr euch aktuell ein starkes Bundle sichern: Der Vertreiber streicht die Anschlussgebühr und gewährt einen Wechselbonus von 150 Euro on top, wenn ihr eure Rufnummer mitnehmt. Wollt ihr ein iPhone 17 mit einem Tarif im Telekom-Netz und viel Datenvolumen, lohnt sich der Deal für nur 39,99 Euro im Monat.

iPhone 17 günstig im Deal: Kurzübersicht

Geräte: iPhone 17 (256 GB), versch. Farben

iPhone 17 (256 GB), versch. Farben Tarif: Freenet Magenta Mobil M

Freenet Magenta Mobil M Netz: Telekom-Netz (4G & 5G) mit bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit

Telekom-Netz (4G & 5G) mit bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit Datenvolumen: 50 GB pro Monat

50 GB pro Monat Inklusive: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming

Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming Monatliche Kosten: 39,99 Euro (24 Monate)

39,99 Euro (24 Monate) Einmalige Kosten: 179 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand, keine Anschlussgebühr

179 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand, Anschlussgebühr Besonders geeignet für: Sparfüchse, die gleichzeitig einen rechnerisch sehr günstigen Tarif mit viel Datenvolumen im Telekom-Netz suchen

→ Hier geht's direkt zum iPhone-17-Bundle bei Gomibo

iPhone 17 im Tarif-Bundle: Wie gut ist der Deal?

Die kurze Antwort auf die Frage ist: Das Bundle ist echt günstig! Wieso? Das verdeutlicht eine schnelle Rechnung:

Insgesamt zahlt ihr für alles (Tarif + Smartphone + Einmalkosten) abzüglich Boni (Wechselbonus) über die gesamte Laufzeit 992,75 Euro. Kauft ihr ein iPhone 17 ohne Vertrag, müsst ihr derzeit bei üblichen Anbietern zwischen 899 und 929 Euro (via idealo.de) hinlegen. Gehen wir von besten Fall aus, kostet euch der reine Tarif rechnerisch nur noch 3,90 Euro pro Monat. Für einen Tarif im Telekom-Netz mit voller Geschwindigkeit und 50 GB Datenvolumen ist das ein absolutes Schnäppchen. Und das iPhone bekommt ihr so ebenfalls zu einem Preis, der schwer zu schlagen ist.

Lohnt sich das iPhone 17?

Ja, auf jeden Fall – vor allem, wenn ihr Wert auf ein hochwertiges Smartphone legt. Das iPhone 17 bietet ein extrem helles, scharfes Display, das selbst draußen top ablesbar ist. Dank hoher 120-Hz-Bildwiederholrate (ProMotion) laufen Animationen superflüssig – ideal zum Zocken, Streamen oder Surfen.

Der neue A19-Chip sorgt für starke Performance, und die Kameras liefern beeindruckende Ergebnisse: Euch erwarten eine 48-MP-Haupt- und Ultraweitwinkelkamera sowie eine 18-MP-Frontkamera für tolle Selfies. Letztere ermöglicht sogar Querformat-Aufnahmen, ohne dafür das iPhone drehen zu müssen. Dazu kommen eine lange Akkulaufzeit, schnelles Laden und viel Speicher. Kurz gesagt: Ein rundes Gesamtpaket für alle, die Leistung und Stil wollen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht