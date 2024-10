Deal zum Nothing Phone (2a) + Kopfhörer: Handy fast geschenkt zu o2-Tarif

Immer mal wieder gibt es bei Mobilfunkanbietern Handyverträge mit Prämien, die richtig attraktiv sind. Einen solchen Deal haben wir gefunden. Wir stellen euch ein Tarif-Bundle vor, bei dem ihr das Nothing Phone (2a) fast kostenlos bekommt.

Folgendes interessante Bundle findet ihr aktuell bei o2:



Smartphone: Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Zugabe via Aktion: CMF by Nothing Buds

CMF by Nothing Buds Tarif: "o2 Mobile M"; 5G-Tarif mit 25 GB+ Datenvolumen (jedes Jahr 5 GB mehr), Allnet-Flat, EU-Roaming

"o2 Mobile M"; 5G-Tarif mit (jedes Jahr 5 GB mehr), Allnet-Flat, EU-Roaming Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Monatliche Kosten: 29,99 Euro -> Hier geht's zum Nothing Phone (2a) + CMF Buds im o2-Tarif-Bundle für 29,99 Euro/Monat

Nothing Phone (2a) + Earbuds: Wieso das Tarif-Bundle von o2 attraktiv ist

Wir haben uns das Bundle angesehen und es ist Folgendes aufgefallen. Diese Kosten gibt o2 für den Bundle-Tarif an:

Monatliche Raten (24 Monate): 29,99 Euro

29,99 Euro Geräteanzahlung: 25 Euro

25 Euro Anschlusspreis: 39,99 Euro

39,99 Euro Versandkosten: 4,99 Euro

Interessant ist hier der Vergleich zum reinen Tarif. Denn der identische "o2 Mobile M"-Tarif kostet ohne Handy-Bundle ebenfalls 29,99 Euro im Monat. In der Regel passen Mobilfunkanbieter die monatliche Rate entsprechend an oder erhöhen die Einmalzahlung stark, wenn ein Handy an den Tarif gekoppelt wird. In diesem Bundle erhöhen sich die monatlichen Raten nicht und auch die Gerätezahlung ist sehr niedrig. Ihr zahlt für das Gerät allein lediglich 25 Euro. Rechnet ihr die Versandkosten und die Anschlussgebühr mit ein, kommt ihr auf eine Einmalzahlung von insgesamt 69,98 Euro.

Obendrein könnt ihr euch über eine Aktion bei o2 auch die "CMF by Nothing Buds" kostenlos sichern. Diese gibt es im Handel nur noch selten. Sie haben einen zusätzlichen Gegenwert von 39 Euro (UVP). Verrechnet ihr den Wert mit der Einmalzahlung, kommt ihr auf gerade einmal 30,98 für das Nothing Phone (2a).

Wer einen Tarif braucht und das starke Mittelklasse-Smartphone von Nothing kaufen möchte, bekommt hier also ein ziemliches Schnäppchen.

-> Hier geht's zum Nothing Phone (2a) + CMF Buds im o2-Tarif-Bundle für 29,99 Euro/Monat

So viel kostet das Nothing Phone (2a) aktuell ohne Vertrag:

Das Nothing Phone (2a) hat aktuell einen Straßenpreis von rund 325 Euro (via idealo.de). Hier kommt ihr auf eine Ersparnis von rund 294 Euro.