Das Wichtigste in Kürze

Bei Amazon bekommt ihr aktuell das "UGREEN Revodok" besonders günstig

Der 5-in-1-Hub ist ideal für moderne Laptops oder Macbooks mit wenigen Anschlüssen

Ihr müsst Prime-Kunde sein, um vom Deal profitieren zu können

Moderne Laptops überzeugen meist mit viel Power im kompakten Format. Anschlüsse und USB-C-Ports sind allerdings oft Mangelware. Für dieses Problem haben wir den passenden Deal für euch: Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein super portables 5-in-1-Dock von UGREEN besonders günstig.

Die kompakte Dockingstation "UGREEN Revodok USB C Hub" gibt es bei Amazon derzeit für nur 11,89 Euro statt 16,99 Euro günstig im Angebot. Im Vergleich zum UVP spart ihr damit rund 30 Prozent. Damit ihr den Deal nutzen könnt, benötigt ihr eine Prime-Mitgliedschaft.

Amazon-Kunden überzeugt das UGREEN Revodok: Im letzten Monat wurde es über 4000 Mal gekauft. Bei 8180 Rezensionen erreicht es 4,5 von 5 Sternen. Der Versand ist für Prime-Kunden natürlich kostenlos. Habt ihr kein Prime-Konto, könnt ihr leider nicht von diesem Deal profitieren.

Warum der 5-in-1-Hub für Laptops so praktisch ist

Aktuelle Notebooks überzeugen in der Regel mit viel Power, einem tollen Display und einem besonders kompakten Gehäuse. Wenn es um Anschlüsse geht, lassen die meisten Laptops aber zu wünschen übrig. Vor allem USB-A-Ports oder HDMI-Eingänge sind bei vielen Geräten kaum noch vorhanden.

Braucht ihr unterwegs mehr Anschlüsse, ist ein kleiner USB-C-Hub wie das UGREEN Revodok fast unverzichtbar. Die 5-in-1-Dockingstation schließt ihr einfach an einen freien USB-C-Port an und rüstet so folgende Anschlüsse nach:

1x USB-A 3.0

2x USB-A 2.0

1x HDMI-Anschluss (max. 4K@30 Hz)

1x USB-C PD IN (100 W)

Ihr könnt s0 etwa einen Monitor oder verschiedene Geräte mit USB-A-Anschluss mithilfe des Hubs verwenden. Der USB-C-Eingang ermöglicht euch schnelles Laden mit bis zu 100 W, sofern euer Laptop dies unterstützt.

Übrigens: Benötigt ihr noch mehr Anschlüsse oder einen leistungsfähigeren HDMI-Port, dann schaut euch das aktuell ebenfalls günstige UGREEN Revodok Pro 308 bei Amazon an.

Hier die wichtigsten Infos zum 5-in-1 UGREEN Revodok im Überblick:

portable Dockingstation für Laptops (via USB-C)

Mehr Anschlüsse am Laptop dank 5-in-1-Lösung

Anschlüsse: USB-A, HDMI, USB-C-Ladeport

kompaktes und leichtes Gehäuse (50 g)

Zum Deal bei Amazon: UGREEN Revodok USB C Hub – 5-in-1-Dock bei Amazon für 11,89 Euro