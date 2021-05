Apple kündigte im letzten Jahr eine Revolution an: Macs verabschieden sich von Intel-Prozessoren und wechseln zu Apples M1-Chips. Für das MacBook Pro M1 und MacBook Air bedeutet das: deutlich mehr Performance und Ausdauer. Wir zeigen euch die Gemeinsamkeiten beider Geräte – und die Unterschiede.

Technische Daten: MacBook Pro M1 vs. MacBook Air

Die technischen Daten der zwei Apple-Mobilrechner auf einen Blick:

MacBook Pro Display: 13,3 Zoll (2.560 x 1.600 Pixel, 500 Nits, P3-Farbraum, True Tone)

Chip: Apple M1 mit 8‑Core-CPU, 8‑Core-GPU und 16‑Core Neural Engine

RAM: 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher

SSD: 256 GB bis 2 TB

Akku: Bis zu 20 Stunden (61-Watt-Ladeadapter)

Tastatur: Magic Keyboard mit Touch Bar und Touch ID

Webcam: 720p-FaceTime-Kamera

Lautsprecher: Stereolautsprecher mit hoher Dynamik und Dolby Atmos

Anschlüsse: 2x USB-C (Thunderbolt/USB 4), Audioanschluss

Kabellose Verbindung: 802.11ax Wifi 6, Bluetooth 5.0

Gewicht: 1,4 kg

Maße: 30,41 cm x 21,24 cm x 1,56 cm

Farben: Silber, Space Grau

MacBook Air Display: 13,3 Zoll (2.560 x 1.600 Pixel, 400 Nits, P3-Farbraum, True Tone)

Chip: Apple M1 mit 8‑Core-CPU, 7/8‑Core-GPU und 16‑Core Neural Engine

RAM: 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher

SSD: 256 GB bis 2 TB

Akku: Bis zu 18 Stunden (30-Watt-Ladeadapter)

Tastatur: Magic Keyboard mit Touch ID

Webcam: 720p-FaceTime-Kamera

Lautsprecher: Stereolautsprecher mit Dolby Atmos

Anschlüsse: 2x USB-C (Thunderbolt/USB 4), Audioanschluss

Kabellose Verbindung: 802.11ax Wifi 6, Bluetooth 5.0

Gewicht: 1,29 kg

Maße: 30,41 cm x 21,24 cm x 0,41–1,61 cm (Keilform)

Farben: Silber, Space Grau, Gold

Gehäuse

Beide MacBook-Modelle setzen zwar auf die gleiche Displaydiagonale, doch beim Gehäuse verfolgt Apple verschiedene Ansätze. Während das MacBook Air die seit Jahren gewohnte Keilform aufweist, kommt das MacBook Pro ohne Unterschiede bei der Gehäusedicke aus – letzteres Modell hat zugeklappt eine gleichmäßige Höhe von 1,56 cm. Beim Air liegt der Wert zwischen 0,41 und 1,61 cm. Zudem hat das Air mit 1,29 kg einen kleinen Gewichtsvorteil gegenüber dem MacBook Pro (1,4 kg). Bezüglich der Gehäusefarben hat das MacBook Air mehr zu bieten als das Pro-Modell: Beide Mobilrechner sind in den Farben Silber und Space Grau erhältlich – das MacBook Air gibt es zudem in einem edlen Goldton.

Nur das MacBook Air gibt es in goldener Farbe (© 2021 Apple )

Display

Die Geräte bieten das schon von früheren Varianten bekannte Display mit einer Diagonalen von 13,3 Zoll. Hinsichtlich des Displays ist das 2020er MacBook Air mit M1-Chip näher an das MacBook Pro gerückt. Da das MacBook Air inzwischen auch den erweiterten P3-Farbraum unterstützt, seht ihr Inhalte sogar beim Air in ihrer ganzen Farbpracht. Nur bei der Helligkeit merkt ihr Unterschiede: Mit maximal 500 Nits ist das MacBook Pro etwas heller als das MacBook Air (400 Nits). Beide Modelle zeigen Inhalte dank der hohen Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln (227 ppi) gestochen scharf an.

Beide Modelle haben hervorragende Displays für Fotos, Videos und mehr (© 2021 Apple )

Tastatur und Trackpad

Die verbauten Tastaturen sind praktisch gleich. Jedoch könnten manche Nutzer das Tippgefühl des MacBook Air als etwas angenehmer empfinden, da die schräge Keilform der Handablage zugutekommt. Ein weiterer Unterschied findet sich auf der obersten Tastaturreihe. Während Apple beim MacBook Air normale Funktionstasten verbaut, verfügt das Pro-Modell über die Touch Bar. Darüber erhaltet ihr eine dynamisch an die jeweilige App angepasste Touch-Oberfläche. Der Fingerabdrucksensor ist in beiden Tastaturen integriert.

Die Touch Bar ist ein exklusives Feature des MacBook Pro (© 2021 Apple )

Wer beim Trackpad genau hinschaut, erkennt einen weiteren Unterschied: Die Touch-Fläche des MacBook Pro ist größer als die des Air. Ob das ein Vorteil ist, entscheidet euer individueller Geschmack.

Leistung

Apple verwendet bei beiden Rechnern den pfeilschnellen M1-Chip, der früheren Intel-Varianten leistungsmäßig davonfliegt. Die Basisvariante des MacBook Air bietet eine 7‑Core-GPU, was ein Grafik-Kern weniger als beim MacBook Pro (8 Core) ist. Trotzdem kann das Air von der Performance her gut mit dem Pro mithalten. Nur wer Spiele-bedingt oder wegen anderer Apps auf brachiale Grafikleistung angewiesen ist, spürt die diesbezüglichen Vorteile des Pro-Modells. Für alle anderen Kunden, die ihr MacBook als gewöhnlichen Rechner beispielsweise im Home Office nutzen, genügt das Air – zumal ihr das Modell gegen Aufpreis auch mit einer 8-Core-GPU bestücken könnt.

MacBook Pro (2020) – Powerpaket für Videobearbeitung und mehr (© 2021 Apple )

Akku

Zusätzlich zum massiven Performance-Sprung der M1-Macs profitiert ihr von den deutlich gestiegenen Akkulaufzeiten. Das aktuelle MacBook Air schafft laut Apple-Angaben – abhängig von der jeweiligen Nutzung – bis zu 18 Stunden ohne Steckdose. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell mit Intel-Prozessor brachte es nur auf bis zu 12 Stunden. Beim MacBook Pro legt Apple sogar noch eine Schippe drauf. Bis zu 20 Stunden sind mit einer Akkuladung möglich.

Lautsprecher, Mikrofon und Lüfter

Zusätzlich zu den großen Kategorien wie Display oder Akkulaufzeit unterscheiden sich die beiden Apple-Rechner auch in anderen Bereichen:

Lautsprecher: Die Lautsprecher beider Modelle sind für Laptop-Verhältnisse außergewöhnlich hochwertig. Während das Air bei der Maximallautstärke leicht vorne liegt, deckt das Pro-Modell das gesamte Frequenzspektrum besser ab – Höhen, Mitten und Bässe klingen so gleichermaßen gut. Zudem unterstützen die zwei Geräte den hochwertigen Standard "Dolby Atmos" für raumgreifenden Klang.

Mikrofon: Wenn ihr großen Wert auf die Qualität des Mikrofons legt, ist das MacBook Pro die interessantere Option. Während sich das Air bereits gut für Telefonate und Videochats eignet, hebt das MacBook Pro Sprachaufnahmen abermals auf ein neues Level. Apple spricht von Mikrofonen mit "Studioqualität" – so seid ihr in Online-Meetings oder Telefonaten mit Freunden hervorragend zu verstehen.

Lüfter: Um es kurz zu machen – das MacBook Air hat keinen aktiven Lüfter. Selbst bei maximaler Prozessorbelastung bleibt der mobile Apple-Rechner entsprechend lautlos. Beim MacBook Pro verbaut Apple dagegen einen Lüfter. Doch keine Sorge: Bei Alltagsaufgaben wie Internetsurfen, Mail oder Musik-Wiedergabe bleibt das Gerät sehr leise. Nur bei leistungsintensiven Tasks wie Videobearbeitung hört ihr den Lüfter nach einer gewissen Zeit. Apple hat sich bei der Pro-Variante für einen aktiven Lüfter entschieden, damit der Mobilrechner über einen längeren Zeitraum am Stück im Hochleistungsbetrieb arbeiten kann.

Apple MacBook Pro M1 vs. MacBook Air: Fazit

Dank des verbauten M1-Chips liegen die beiden Apple-Geräte leistungsmäßig praktisch auf Augenhöhe. Nur das Basismodell des MacBook Air hat eine leicht abgespeckte Grafikeinheit. Der Akku des MacBook Pro hält zudem länger durch. Ebenso leuchtet dessen Display etwas heller. Es sind aber allesamt keine weltbewegenden Unterschiede. Das Pro lohnt sich insbesondere für anspruchsvolle Aufgaben wie Videobearbeitung. Für alles andere reicht das günstigere und leichtere MacBook Air locker aus.