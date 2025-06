Fast überall steht es heute in den Schlagzeilen: Marge Simpson segnet angeblich das Zeitliche. Heißt: Die Macher der langlebigen und beliebten Serie "Die Simpsons" würden eine der bekanntesten und beliebtesten Figuren einfach so vom Spielfeld nehmen! Was nach einem großen Schock klingt, ist allerdings eine Episode, die viel zu heiß von den meisten unserer Kollegen aufgekocht wurde.

Wir geben euch hiermit einmal direkt Entwarnung: Marge Simpson stirbt nicht wirklich und wird euch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der 37. Staffel (und darüber hinaus) erhalten bleiben. Wieso ihr das Thema dann überall in den Schlagzeilen lest? Dafür müssen wir das Ende von Staffel 36 ein kleines bisschen spoilern.

Simpsons ohne Marge? Nur in einer Zukunftsvision

Am Ende der aktuellen 36. Staffel von "Die Simpsons" bekommen wir in der 18. Folge ("Estranger Things") eine Zukunftsvision zu sehen, die weit entfernt von der Ära liegt, in der wir normalerweise die Geschichten aus Springfield erleben. Los geht's damit, dass Bart und Lise aufhören, gemeinsam Itchy und Scratchy zu schauen – was Marge bedenklich findet. Dann springt die Handlung 35 Jahre in die Zukunft und zeigt, wie sich Bart und Lisa voneinander entfremdet haben. Bart betreibt hier übrigens ein illegales Seniorenheim, in dem auch sein Vater Homer lebt.

Lisa entdeckt dann jedoch ein Testament der in dieser Zukunft verstorbenen Marge. Hier kommt erneut die Bitte auf, dass die beiden Geschwister doch füreinander da sein sollen. Und genau das passiert dann auch, Bruder und Schwester finden wieder zueinander – was Marge aus dem Himmel heraus beobachtet und freut.

(© 2025 CURVED )

Marge bleibt quicklebendig im "Hier und jetzt"

Wie erwähnt ist der Tod von Marge also nur in einer Szene zu sehen, die weit in der Zukunft der Serie spielt – quasi eine alternative Realität. In der hauptsächlich gezeigten Zeitlinie ist die Simpson-Mama also noch quicklebendig und wird uns dort voraussichtlich auch noch für viele Staffeln erhalten bleiben – mindestens bis Staffel 40 werden "Die Simpsons" nämlich noch laufen. Und auch danach ist mit einer weiteren Verlängerung der Kultserie zu rechnen. Hier haben die Macher im Zweifel auch noch alle kreativen Freiheiten der Welt, um das gezeigte Schicksal von Marge Simpson doch noch zu ändern.

Sagen wir es auch einmal so: Marge Simpson ist eine derart bekannte Kultfigur. Wir glauben nicht, dass die Macher der Serie sie jemals mit gutem Gewissen permanent aus "Die Simpsons" entfernen würden. Zumal die Sendung für die ganze Familie gedacht ist und für gute Laune statt Traurigkeit sorgen soll.

Die besagte Folge "Estranger Things" flimmerte bislang übrigens nur über amerikanische Bildschirme. Hierzulande ist die 36. Staffel noch gar nicht ausgestrahlt worden.

Gefällt euch unser ehrlicher Ansatz zur Simpsons-Schlagzeile? Lasst uns ein "Gefällt mir" am Ende der Seite da!

Die aktuell besten iPhones Platz 1 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Top Exzellentes Display

Hervorragende Kamera

Herausragende Leistung

Sehr lange Akkulaufzeit

Sehr hochwertig Flop Relativ langsames Aufladen

Apple Intelligence verspätet

Kamera-Taste hakelig Platz 2 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Top Extrem schneller Prozessor

Starkes Kamera-Trio

Größeres Display

Exzellent verarbeitet Flop Immer noch langsames Aufladen

Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar

Hoher Preis Platz 3 Apple iPhone 16 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Bildqualität

Hochwertiges Design

Actiontaste Weniger Vielversprechend Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick Platz 4 Apple iPhone 16 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Top-Leistung

Hochwertiges Design

Action Button Weniger Vielversprechend Nur 60-Hz-Display Platz 5 Apple iPhone 16e Zur Produktseite Preis zu Release: 699 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Apple Intelligence

Starke Akkulaufzeit

Top-Verarbeitung

Top-Performance

Top-Bildqualität Weniger Vielversprechend Aufladen könnte schneller sein

Kein 120-Hz-Display

Nur eine Kameralinse Platz 6 Apple iPhone 15 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend starke Performance

USB-C-Anschluss

hohe Verarbeitungsqualität Weniger Vielversprechend "nur" 60 Hz

keine Telelinse

vergleichsweise hoher Preis

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht