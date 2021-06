Das Galaxy S21 FE wartet offenbar mit einem High-End-Feature auf, bei dem selbst das Galaxy S21 Ultra nicht mithalten kann. Denn die Fan Edition lässt sich laut neuesten Informationen wesentlich schneller aufladen.

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Chipsätzen hat Samsung den Release des Galaxy S21 FE deutlich nach hinten verschoben. Erwartet war eine Veröffentlichung im August, nun scheint es allerdings erst im vierten Quartal 2021 so weit zu sein. Die Wartezeit könnte sich allerdings lohnen, denn das S21 FE kann nicht nur mit der S21-Serie mithalten, sondern sie sogar in einem Punkt übertrumpfen. Denn mit einer Ladeleistung von bis zu 45 Watt lädt das S21 FE schneller als das teurere Flaggschiff, welches maximal 25 Watt verträgt.

Galaxy S21 FE übernimmt Ladegerät des Galaxy Note 10+

Diese Information stammt aus der Datenbank der Federal Communications Commission (FCC), die in den USA unter anderem Smartphones zertifiziert. Laut dem gefundenen Eintrag ist das S21 FE mit zwei Ladegeräten von Samsung kompatibel. Hinter den Modellnummern EP-TA800 und EP-TA845 verstecken sich zwei Netzteile mit 25 bzw. 45 Watt. Das schnellere 45-Watt-Ladegerät ist bislang ausschließlich zu den Geräten der Galaxy-Note-10-Serie kompatibel. Aus welchen Gründen Samsung auf das schnellere Laden auch beim Premium-Modell Galaxy S21 Ultra verzichtet hatte, ist unklar.

Einen Wermutstropfen für Freunde des schnellen Ladens gibt es aber auch beim Galaxy S21 FE. Denn auch diesem Smartphone liegt keines der genannten Ladegeräte in der Packung bei. Wer also mit voller Geschwindigkeit sein Handy mit Strom versorgen möchte, der muss entweder schon ein passendes Netzteil sein Eigen nennen oder noch einmal in die Tasche greifen.

Top-Hardware zum Budget-Preis

Die Zusatzkosten für das passende Ladegerät sollten aber zu verkraften sein, schließlich soll das Galaxy S21 FE ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Im Gerät stecken laut Leaks 8 GB Arbeitsspeicher, ein Qualcomm Snapdragon 888, drei Kameras und ein 6,41 Zoll großer AMOLED-Screen mit 120 Hertz Bildwiederholrate. Die Hardware kann also mit den anderen S21-Modellen mithalten, gleichzeitig soll das Gerät aber günstiger als seine Cousins sein.