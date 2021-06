Samsung stellt auf seinem nächsten Unpacked-Event wohl das Galaxy S21 FE vor. Zuletzt sind bereits einige Details und auch Bilder aufgetaucht. Neu sind Gerüchte zum Preis – und was wir aus dem Heimatland des Herstellers zu hören bekommen, dürfte euch überraschen.

Das Galaxy S20 FE ist ein Preis-Leistungs-Hit. Jenes Prädikat dürfte sich das Galaxy S21 FE mit Leichtigkeit verdienen, denn Samsung scheint seine neue Fan Edition noch erschwinglicher zu machen. In Südkorea soll das Smartphone zwischen 700.000 und 800.000 Won kosten, meldet Herald Corp. Das sind umgerechnet etwa 518 bis 592 Euro.

Landet das Galaxy S21 FE bei 550 Euro?

Zum Vergleich: Das aktuelle Modell ging in Südkorea ursprünglich für umgerechnet 665 Euro an den Start. Es winkt daher eine Ersparnis von immerhin mehr als 70 oder gar fast 150 Euro. Möglich scheint also eine Preisreduzierung zwischen 11 und 22 Prozent.

Natürlich lässt sich die Preispolitik in Südkorea nicht so einfach auf den deutschen Markt übertragen, aber es scheint realistische Chancen zu geben, dass sich das Galaxy S21 FE in Deutschland mit einem Preis von rund 550 Euro vorstellt; etwa 100 Euro günstiger als der Vorgänger.

Das wären erfreuliche Neuigkeiten, wenn man bedenkt, dass die Fan Edition offenbar gegenüber dem Galaxy S21 erneut nur wenige Abstriche machen muss und in einigen Bereichen sogar besser zu sein scheint, wie etwa beim größeren Super-AMOLED-Display (6,5 vs. 6,2 Zoll). Auch ein 120 Hz Panel und Snapdragon 888 sowie bis zu 256 GB Speicher sollen dabei sein. Zudem gibt es bereits einen Leak, auf dem ihr das Smartphone erstmals zu sehen bekommen sollt:

Galaxy S21 FE als Sommer-Zugpferd

Eine solche Preispolitik scheint auf dem ersten Blick ungewöhnlich. Für Samsung gibt es aus wirtschaftlicher Sicht schließlich eigentlich keinen Grund gibt, den Nachfolger eines beliebten Smartphones deutlich günstiger anzubieten. Der Hersteller hat sich allerdings wohl dazu entschieden, in diesem Sommer nur das Galaxy S21 FE rauszubringen und auf das Galaxy Note 21 zu verzichten. Die Fan Edition muss also einiges schultern, was mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis leichter fallen dürfte.