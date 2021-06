Das Galaxy S21 FE wird der Nachfolger des aktuell vielleicht empfehlenswertesten Samsung-Smartphones. Dank eines zuverlässigen Leakers wissen wir nun relativ sicher, wie es wohl aussieht.

Wenn Evan Blass Bilder zu einem kommenden Smartphone veröffentlicht, ist die Katze in der Regel aus dem Sack. Der Leak-Experte hat eine exzellente Trefferquote und bereits des Öfteren Samsung-Smartphones vor dem offiziellen Launch enthüllt. Nun ist also das Galaxy S21 FE an der Reihe:

Was wir in dem Tweet sehen, erinnert stark an das Galaxy S21 bzw. an das Galaxy S21+. Von der Größe soll es sich – mit einer mutmaßlichen Diagonale von 6,5 Zoll – zwischen den beiden genannten Modellen einreihen. Das Design unterscheidet sich offenbar kaum.

Allerdings setzt der Hersteller beim Gehäuse der S21 Fan Edition wohl komplett auf Kunststoff. Noch mehr als bereits beim Standardmodell, bei dem zumindest Kamera-Modul und Rahmen aus Metall bestehen.

Galaxy S21 FE in vier Farben

In welchen Farben das Galaxy S21 FE wohl erscheinen wird, zeigt uns der Leaker ebenfalls bereits. Auf den Bildern ist die Fan Edition für 2021 in vier verschiedenen Farbausführungen zu sehen: Schwarz, Weiß, Olivgrün und einem Violett-Ton. Offenbar hat sich der Hersteller also für zwei Standardfarben und zwei etwas ausgefallenere Varianten entschieden.

Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass das Galaxy S21 FE auch noch in anderen Farben erscheinen wird. Andersherum ist nicht garantiert, dass die gezeigten Farben auch in Deutschland erhältlich sein werden: In der Vergangenheiten tendierte Samsung dazu, bestimmte Varianten nur in ausgewählten Regionen anzubieten.

Darum ist das Galaxy S21 FE so interessant

Samsungs FE-Serie steht für günstige Flaggschiffe und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Galaxy S20 FE etwa ist in vielen Bereichen auf Augenhöhe mit seinen Geschwistern aus der S20-Reihe, kostet aber deutlich weniger. Die Abstriche, die ihr für den niedrigeren Preis machen müsst, halten sich in Grenzen. In erster Linie hat der Hersteller bei der Materialwahl angesetzt.

Dieses Jahr würde dieser Unterschied noch weniger ins Gewicht fallen. Denn das Standardmodell der S21-Serie steckt bereits in einem Gehäuse, das weitgehend aus Plastik besteht. Die neue Fan Edition könnte seinen teuren Geschwistern also noch mehr die Show stehlen, als der Vorgänger es bereits gemacht hat. Erst recht, wenn das Galaxy S21 FE tatsächlich den S Pen unterstützen sollte.