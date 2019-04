Disney Plus: Deswegen wird der Netflix-Konkurrent ein Hit

Disney Plus wird zumindest in den USA noch in diesem Jahr an den Start gehen

Neben Millionen von Nutzern warten auch Netflix, Amazon Prime Video, Hulu und Co. gespannt auf den Start des neuen Streaming-Dienstes Disney Plus. Mit welchen Filmen und Serien der Service an den Start gehen wird, ist bereits bekannt. Analysten haben sich nun aber im Detail angesehen, wie Disneys Chancen auf einen großen Erfolg stehen.

Allein Marvel, Star Wars und Pixar bieten bereits viel Futter, um Zuschauer anzulocken und viele Stunden lang zu begeistern. Die Experten von LoupVentures sehen abseits der erfolgreichen Filme dieser Studios aber noch weit mehr Potenzial. Disney habe die Mittel, um zu erfolgreichen Formaten wie "Monsters Inc." auch Inhalte im Episoden-Format zu liefern. Als Beispiel nennen die Analysten die geplante Serie "Monsters At Work", bei der es sich um Arbeitsplatz-Comedy im Stil von "The Office" handeln soll.

"Fans würden für diese Shows sterben"

Nach Ansicht von Gene Munster und Pat Bocchicchio von LoupVentures biete Disney Plus die perfekte Plattform, um beliebte Unterhaltungsmarken auszuweiten. Die Serien könnten die Zeiträume zwischen Veröffentlichungen neuer Filme überbrücken. Fans hätten kaum eine andere Wahl, als die Shows zu sehen und sich so auf dem Laufenden zu halten.

Es ist wohl unbestreitbar, dass Marken wie Star Wars oder Filme von Pixar eine große Fangemeinschaft haben. Entsprechende Serien werden also zum Start viele Zuschauer haben, doch bleibt trotzdem zu hoffen, dass Disney ein gesundes Mittelmaß findet. Von etablierten Streaming-Anbietern wissen wir schließlich, dass Quantität nicht alles ist – und gerade Star-Wars-Fans werden sich mit Kritik nicht zurückhalten, wenn es an Qualität fehlt. Warten wir also auf den Start von Disney Plus.