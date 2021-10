Eine neue Display-Technologie soll die Lebens- und Laufzeit eures Handy-Akkus nicht nur erhöhen, sondern sogar verdoppeln. Geht das wirklich? Wir gehen den Gerüchten auf den Grund.

Was glaubt ihr, was an eurem Smartphone am meisten Akku frisst? Um euch langes Rätselraten zu ersparen, hier die Antwort: Es ist das Display eures Telefons, das den Akku am schnellsten entleert. Leider ist ausgerechnet dieses Bauteil unerlässlich, denn sonst ist das Gerät nutzlos. Es verwundert daher nicht, dass mit Nachdruck an neuen Display-Technologien geforscht wird. Wie es scheint, könnte uns daher bald ein entscheidender Durchbruch bevorstehen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für Blau Kunden)

Kamera, die mehr sieht (mit 8K-Video Snaps)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 24,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Akku-Fresser Display: Hersteller arbeiten an neuer Technologie

Die neueste Display-Generation sei laut Tech-Experten im Vergleich zu den direkten Vorgängern deutlich stromsparender. Sowohl Samsung als auch Apple setzen nämlich bei ihren Premium-Flaggschiffen auf LTPO-OLED-Technik, bei der Schwarz schlichtweg durch das Ausschalten der entsprechenden Bereiche dargestellt wird und die Bildwiederholungsrate sich individuell anpasst. Allein das spart schon enorm viel Strom und kann von einer kluge KI noch weiter optimiert werden. Das Ende der Fahnenstange ist selbst damit aber noch lange nicht erreicht:

In einem Interview mit der koreanischen Seite TheElec erklärt Professor Hwang Chang-hoon die technisch ziemlich komplizierten Details der Forschung mit OLEDs und Mikro-OLEDs. Professor Hwang ist aber sicher, dass eine bereits bestehende Technologie, die er mitentwickelt hat, nur noch ein wenig rentabler werden müsse, um im Massenmarkt eingesetzt zu werden.

Diese Technologie solle dann nicht nur dafür sorgen, dass Displays nur noch halb so viel Akkukapazität wie zuvor benötigen – sie soll laut Chang-hoon auch die Pixeldichte auf bis zu 10.000 ppi hochtreiben. Problemlos. Auch die Haltbarkeit und Langlebigkeit eines Displays soll mit der neuen Technik stark verbessert werden. Falls ihr der koreanischen Sprache und zudem jeder Menge technischen Fachbegriffen mächtig sein, findet ihr die technischen Details in diesem Video:

Wie seht ihr das? Wir sind jedenfalls gespannt, was uns da in den nächsten Jahren erwartet.