E-Bikes sind günstiger als ihr denkt: Hier spart ihr richtig viel Geld

Das zunehmend bessere Wetter weckt bei euch die Sehnsucht nach einer ausgedehnten Radtour und ihr habt richtig Lust auf ein schickes E-Bike? Das geht auch in günstig: Mit einem gebrauchten E-Bike oder Pedelec könnt ihr direkt durchstarten und dabei eine ganze Menge Geld sparen. Bei Upway findet ihr qualitätsgeprüfte Räder bekannter Marken stark reduziert und kauft ohne Risiko.

Dass ihr euch auf Upway verlassen könnt, belegen unter anderem über 11.000 Nutzer-Bewertungen bei Trust Pilot: 4,7 von 5 möglichen Sternen in der Gesamtnote sprechen eine deutliche Sprache: Wer ein E-Bike gebraucht kaufen möchte, ist hier laut zahlreichen Erfahrungsberichten in besten Händen.

So viel kann man sparen

Ein Blick auf aktuelle Angebote zeigt, wie viel ihr beim Gebrauchtkauf eines E-Bikes über Upway sparen könnt. Um das an einem Praxisbeispiel zu verdeutlichen, haben wir uns die Angebote für Räder des renommierten Herstellers Cube angeschaut. Zum Zeitpunkt dieses Artikels hat uns unter anderem folgender Top-Deal angelacht:

(© 2025 Cube / Upway ) E-Bike: Cube Touring Hybrid EXC

Cube Touring Hybrid EXC Unverbindliche Preisempfehlung: 2799 Euro

Preis bei Upway: 1099 Euro

1099 Euro Ersparnis: 61 Prozent

61 Prozent Zum Angebot (Stand 28. April 2025)

Wer dieses E-Bike gebraucht kauft, bezahlt also im Vergleich zum Neupreis weniger als die Hälfte. Wie hoch die Ersparnis genau ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Etwa dem Alter des Rads oder den zurückgelegten Kilometern.

Praktisch: Alle wichtigen Informationen zu den E-Bikes sind auf den Produktseiten direkt ersichtlich. Um euer Traumrad schneller zu finden, könnt ihr sogar nach Präferenzen wie Marke, Akkukapazität, Gewicht, Antriebsstrang oder Ausstattung filtern.

Und: Mit einem Gebrauchtkauf schon ihr nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

E-Bike gebraucht kaufen ohne Risiko

Bei Upway seid ihr in mehrerlei Hinsicht abgesichert. Alle angebotenen Räder sind umfassend geprüft und gegebenenfalls refurbished – also professionell von Mechanikern instandgesetzt: Nach einer eingehenden Diagnose werden die gebrauchten E-Bikes in einen erstklassigen Zustand gebracht. Ein wichtiger Unterschied gegenüber dem Kauf von Privatpersonen: Upway garantiert eine Akkukapazität von mindestens 80 Prozent.

Darüber hinaus profitiert ihr – anders als beispielsweise bei Kleinanzeigen – von einer 14-tägigen Probezeit und einem Jahr Garantie. Auf Wunsch lässt sich euer gebrauchtes E-Bike außerdem gegen Schäden und Diebstahl versichern.

Das sind die besten E-Bike-Marken

Beim Kauf gebrauchter E-Bikes empfehlen sich Marken, die für Qualität stehen. Darüber hinaus spricht die gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen dafür, zu Rädern bekannter Anbieter zu greifen. Die renommiertesten Hersteller findet ihr alle auch bei Upway – zum Beispiel:

Praktisch: E-Bike über Upway verkaufen

Der Anbieter ermöglicht es euch nicht nur, E-Bikes gebraucht zu kaufen. Ihr könnt dort auch euer altes Rad loswerden. Im Zweifel spart das viele Nerven im Vergleich zum Verkauf über eBay oder Kleinanzeigen. Der Verkauf eines E-Bikes über Upway ist in drei einfachen Schritten möglich:

Ihr füllt ein Formular aus und erhaltet dann innerhalb von 48 Stunden ein Angebot, das 14 Tage lang gültig ist. Upway holt euer E-Bike zu eurem Wunschtermin bei euch ab. Ihr müsst es nicht mal verpacken. Ihr bekommt euer Geld.

Häufige Fragen

Wie viel darf ein gebrauchtes E-Bike kosten?

Eine Faustregel besagt: E-Bikes verlieren ohne Instandsetzung pro Jahr rund 20 Prozent an Wert (ausgehend vom Neupreis). Ein 12 Monate altes Rad, das einst 2000 Euro gekostet hat, ist ohne Reparatur demnach etwa 1600 Euro wert. Beachtet, das dies nicht für gebrauchte E-Bikes in erstklassigem Zustand gilt, wie ihr sie bei Upway bekommt. Durch den guten Zustand sind sie mehr Wert (und im Zweifel zuverlässiger). Insbesondere die Akku-Garantie spielt hier eine große Rolle.

Wie lange hält ein E-Bike?

Die Lebensdauer eines E-Bikes hängt von verschiedensten Faktoren ab. Einer der wichtigsten ist der E-Motor. Pflegt ihr euer Rad sorgfältig, kann der verbaute elektrische Motor je nach Modell auf eine Reichweite von 10.000 bis 20.000 km kommen.

Ähnlich wichtig ist der Akku: Die durchschnittliche Lebensdauer für Batterien liegt bei drei bis fünf Jahren, abhängig von der Anzahl der durchlaufenen Ladezyklen (von 0 auf 100 Prozent Akkustand). Anschließend ist ein Akkutausch empfohlen. Beachtet: Wenn ihr ein gebrauchtes E-Bike bei Upway kauft, liegt die Akkukapazität garantiert bei mindestens 80 Prozent.

