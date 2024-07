Emmy-Nominierungen für Apple TV+: Das sind die Serien

Apple TV+ hat es wieder geschafft: Der Streaming-Dienst wurde bei den diesjährigen Emmy-Awards beeindruckende 72-mal nominiert. Das zeigt einmal mehr, dass Apple nicht nur in der Welt der Technologie, sondern auch in der Unterhaltungsbranche ganz vorne mitmischt. Wir stellen euch die nominierten Serien vor.

Mit den 76. Emmy Awards steht die wichtigste Fernsehpreisverleihung in den USA an und auch Apple hat wieder Chancen auf Trophäen. Die Serie „The Morning Show“ hat erneut die Nase vorn und erhielt aus dem Apple-TV+-Angebot die meisten Nominierungen. Darunter sind auch wichtige Kategorien wie „Outstanding Drama Series“ sowie Nominierungen für die Hauptdarstellerinnen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Es gibt aber noch deutlich mehr Serien der Streaming-Plattform, die bei der Verleihung mitmischen.

Apple TV+: Diese Serien sind für Emmys nominiert

The Morning Show: Ein Drama über eine tägliche News-Show in den USA und ein Blick hinter die perfekte Fassade. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon spielen hier die Hauptrollen.

Ein Drama über eine tägliche News-Show in den USA und ein Blick hinter die perfekte Fassade. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon spielen hier die Hauptrollen. Lessons in Chemistry: Ein Drama mit Roman-Vorlage. Die Serie erzählt die Geschichte einer Chemikerin, die zu einer Koch-Show-Moderatorin wird.

Ein Drama mit Roman-Vorlage. Die Serie erzählt die Geschichte einer Chemikerin, die zu einer Koch-Show-Moderatorin wird. Slow Horses: Ein spannender, aber auch amüsanter Geheimdienstagenten-Thriller mit Gary Oldman in der Hauptrolle.

Ein spannender, aber auch amüsanter Geheimdienstagenten-Thriller mit Gary Oldman in der Hauptrolle. Palm Royale: Ein Comedy-Drama über eine Frau, die es in die High Society von Palm Beach schaffen will.

Ein Comedy-Drama über eine Frau, die es in die High Society von Palm Beach schaffen will. STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces: Diese zweiteilige Dokumentation beleuchtet das Leben und die Karriere von Steve Martin, einem der vielseitigsten Entertainer der letzten Jahrzehnte.

Diese zweiteilige Dokumentation beleuchtet das Leben und die Karriere von Steve Martin, einem der vielseitigsten Entertainer der letzten Jahrzehnte. Masters of the Air: Dieses Kriegsdrama folgt der Bombereinheit der US Army Air Forces während des Zweiten Weltkriegs und zeigt die Erfahrungen und Herausforderungen der Bomberpiloten.

Dieses Kriegsdrama folgt der Bombereinheit der US Army Air Forces während des Zweiten Weltkriegs und zeigt die Erfahrungen und Herausforderungen der Bomberpiloten. Physical: Eine Dramedy, die in den 1980er-Jahren spielt. Sie handelt von einer Hausfrau, die mit persönlichen Problemen kämpft und durch die Aerobic-Fitnessbewegung eine neue Seite an sich entdeckt, die ihr Leben verändert.

Eine Dramedy, die in den 1980er-Jahren spielt. Sie handelt von einer Hausfrau, die mit persönlichen Problemen kämpft und durch die Aerobic-Fitnessbewegung eine neue Seite an sich entdeckt, die ihr Leben verändert. Girls State: Dieser Dokumentarfilm begleitet eine Gruppe von Mädchen aus Missouri, die an einem Bildungsprogramm teilnehmen, bei dem sie ihre eigene Regierung simulieren und dabei politische Prozesse und Führungsqualitäten erlernen.

Dieser Dokumentarfilm begleitet eine Gruppe von Mädchen aus Missouri, die an einem Bildungsprogramm teilnehmen, bei dem sie ihre eigene Regierung simulieren und dabei politische Prozesse und Führungsqualitäten erlernen. Silo: Eine spannende Serie für Sci-Fi-Fans. In einer dystopischen Zukunft leben die letzten Menschen der Erde in einem riesigen unterirdischen Silo, wo strenge Regeln und Geheimnisse das tägliche Leben bestimmen.

Eine spannende Serie für Sci-Fi-Fans. In einer dystopischen Zukunft leben die letzten Menschen der Erde in einem riesigen unterirdischen Silo, wo strenge Regeln und Geheimnisse das tägliche Leben bestimmen. The Reluctant Traveler With Eugene Levy: Der widerwillige Reisende Eugene Levy erkundet in dieser humorvollen Serie außergewöhnliche Orte rund um den Globus, stets mit seiner einzigartigen Perspektive. Ihr bekommt einen Mix aus Reisedokumentation und Comedy.

Der widerwillige Reisende Eugene Levy erkundet in dieser humorvollen Serie außergewöhnliche Orte rund um den Globus, stets mit seiner einzigartigen Perspektive. Ihr bekommt einen Mix aus Reisedokumentation und Comedy. Hannah Waddingham: Home for Christmas: Dieses Weihnachts-Special begleitet Hannah Waddingham, die mit ihrer Stimme und charmanten Persönlichkeit für weihnachtliche Stimmung sorgt.

76. Emmys: Wann ist die Verleihung?

Die Emmy-Verleihung findet am Sonntag, den 15. September 2024 (USA), in Los Angeles statt und wird live im US-amerikanischen Fernsehen auf dem Sender ABC übertragen. Auch in Deutschland wird es wahrscheinlich eine Berichterstattung zum Event geben. Die dreistündige Verleihung startet nach deutscher Zeit am Folgetag um 02:00 Uhr nachts. Es bleibt spannend zu sehen, wie viele der 72 Nominierungen Apple TV+ letztendlich in goldene Statuen umwandeln kann.