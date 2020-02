Wolltet ihr schon häufig in Chats mit einem Affen-Kaktus antworten? Die Google-Tastatur Gboard macht es bald möglich

Ihr wollt eure ganz eigenen Emojis selbst erstellen? Google hat euren Ruf offenbar erhört. Für die Tastatur Gboard ist das Feature Emoji Kitchen unterwegs. Mit der Neuerung könnt ihr verschiedene Smileys miteinander kombinieren. Was dabei entsteht, kann zum Teil durchaus kurios sein.

Google hat ein neues Feature für die Gboard-Tastatur angekündigt, das den Namen Emoji Kitchen trägt. Wie es in einer guten Küche üblich ist, könnt ihr die wildesten Emojis mit dem Feature kreieren. Freie Wahl versprichen die Entwickler jedoch nicht: Alle Kombinationen wurden wohl von Google-Designern festgelegt. Und nur auf diese habt ihr dann auch wohl Zugriff.

Gboard wird zum Kuriositätenkabinett

Zum Glück ist die Auswahl an Mix-Emojis aber wohl durchaus vielfältig. Wir wissen leider nicht, wie die Google-Designer auf einige ganz spezielle Ideen gekommen sind (und womöglich wollen wir das auch gar nicht wissen). Zum Angebot gehören aber Kuriositäten wie der Affen-Kaktus – unser Favorit, den ihr euch oberhalb des Artikels bereits ansehen könnt.

Weitere wilde Kombinationen ergeben etwa einen Kothaufen mit Herzchen oder ein Herz mit Geldschein-Augen und Zunge. Außerdem kann künftig wohl so ziemlich jedes Emoji einen Cowboyhut oder eine Brille tragen.

Rollout zuerst für Beta-Nutzer

Google zufolge rollt Emoji Kitchen bereits für alle Android-Nutzer aus. Allerdings gilt das wohl nur für die Beta-Version der Tastatur. Wenn ihr das Feature also möglichst schnell testen wollt, müsst ihr euch im Play Store für das Beta-Programm anmelden. Wenn der Test gut verläuft, dürfte der Mix-Spaß aber auch schon bald die finale Version von Gboard erreichen.

Ihr könnt die gemixten Emojis wohl in allen gängigen Apps verwenden. Neben Gmail zählen auch WhatsApp und Snapchat zu den Programmen, die Emoji Kitchen künftig unterstützen. Solltet ihr Affen-Kaktus und Co. in Chats einsetzen, könnt ihr euch aber schon mal auf Fragen eurer Freunde einstellen, wie ihr das gemacht habt. Unser Tipp: Verweist alle wissbegierigen Kontakte einfach auf diesen Artikel hier.

Ob Emoji Kitchen auch auf der iOS-Version von Gboard Einzug hält, ist hingegen noch nicht bekannt. Wir gehen jedoch davon aus, dass dies irgendwann der Fall sein wird – sollte das Feature bei vielen Nutzern gut ankommen. Übrigens: Ganz neu ist die Idee der Funktion nicht. Seit geraumer Zeit könnt ihr mit Gboard bereits ganz persönliche Emojis erstellen.