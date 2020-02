Viele Nutzer eines Samsung Galaxy dürften große Augen gemacht haben: Auf ihren Geräten tauchte eine Nachricht von Find My Mobile auf. Woher diese kommen dürfte und wer sich alles Sorgen machen muss, verraten wir euch.

Der Samsung-Dienst Find My Mobile hat an Galaxy-Geräte eine Push-Benachrichtigung geschickt, in der nur kurz und knapp "1 1" steht. Sobald ihr auf die Nachricht drückt, öffnet sich aber nicht der Service. Der Text verschwindet stattdessen einfach.

Viele Nutzer haben die Message direkt nach dem Aufwachen gesehen. Sie gingen davon aus, dass Hacker in der Nacht versucht haben, ihr Handy zu orten. Insbesondere diejenigen dürften verwirrt gewesen sein, die von Find My Mobile "1 1" zugeschickt bekamen, obwohl sie den Dienst gar nicht eingerichtet haben.

Alle Geräte betroffen?

Ob Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy A51 oder Galaxy Z Flip, ob Asien, Nordamerika oder Europa. Anscheinend sind weltweit alle Nutzer eines Samsung-Handys betroffen. Auf Twitter, Reddit und in diversen Foren gibt es zumindest unzählige Berichte zu dem Find-My-Mobile-Mysterium. Einigen ist zudem aufgefallen, dass der Dienst in den letzten Stunden einiges an Daten und Akku verbraucht hat.

Theorie: Nur ein (missglückter) Test

Derzeit gibt es noch kein offizielles Statement von Samsung zu dem Vorfall. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass euer Handy nicht gehackt wurde und es auch keinen Angriff auf den Dienst selbst gab. Vielmehr dürfte der Hersteller die Push-Nachrichten von Find My Mobile intern getestet und die Mitteilung – bewusst oder auch nur versehentlich – an euch geschickt haben. Bei der Vielzahl an Rückmeldungen besorgter Nutzer ist bereits in Kürze mit einer Erklärung seitens des Herstellers zu rechnen – hoffentlich auch bezüglich des Daten- und Akkuverbrauchs.

Nutzern eines OnePlus 7 Pro dürfte die Meldung bekannt vorkommen. Im vergangenen Sommer erhielten sie eine schräge Push-Nachricht. In dieser stand "haha". Später erklärte der Hersteller, er habe einen internen Test durchgeführt und dabei sei die Benachrichtigung versehentlich weltweit verschickt worden.