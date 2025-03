Bei o2 bekommt ihr aktuell einen interessanten Vertrag zeitlich begrenzt zu einem Sonderpreis. Der "o2 Mobile Unlimited Smart" verspricht unbegrenztes Datenvolumen" für gerade einmal 19,99 Euro im Monat, wenn ihr das Angebot nutzt. Erfahrt, wieso er trotz einer Einschränkung sein Geld wert sein kann. Wir haben den Tarif geprüft und verglichen.

Deal im Überblick:

Tarif: o2 Mobile Unlimited Smart

o2 Mobile Unlimited Smart Datenvolumen: unbegrenzte GB pro Monat

unbegrenzte GB pro Monat Flatrates: Telefon, SMS (inkl. Roaming)

Telefon, SMS (inkl. Roaming) Netz: o2

o2 Geschwindigkeit: 4G/5G mit bis zu 15 Mbit/s Download

4G/5G mit bis zu 15 Mbit/s Download Mindestlaufzeit: 24 Monate

24 Monate Handy im Bundle: Auf Wunsch hinzubuchbar

Auf Wunsch hinzubuchbar Preis (monatlich): 19,99 Euro pro Monat statt 39,99 Euro

19,99 Euro pro Monat statt Anschlusspreis: 39,99 Euro

39,99 Euro Angebot nur für kurze Zeit: bis 05.05.2025

Auch fürs Streamen geeignet: o2 Mobile Unlimited Smart für 19,99 Euro

o2 hat einige Tarife im Preis reduziert. Ein interessanter Neukunden-Tarif ist der "o2 Mobile Unlimited Smart" – den hatte o2 eigentlich vor einer Weile eingestellt, nun ist er wieder überraschend zurück. Ihr spart aktuell monatlich 20 Euro im Vergleich zum Standardpreis (39,99 Euro/Monat). Für gerade einmal rund 20 Euro im Monat bekommt ihr einen Tarif mit unbegrenzt Datenvolumen sowie allen wichtigen Flatrates und Roaming inklusive.

Möglich wird der Preis vor allem durch eine Einschränkung: Die Datengeschwindigkeit ist auf 15 Mbit/s begrenzt. Wer vor allem Musik streamt, in sozialen Medien unterwegs ist und News-Apps nutzt, wird die Begrenzung vermutlich nicht einmal bemerken.

Und selbst beim Streaming reicht die maximale Geschwindigkeit aus: Netflix gibt etwa für 4K-Streaming eine empfohlene Geschwindigkeit von 15 Mbit/s an. Für FHD sind dem Anbieter zufolge gerade einmal 5 Mbit/s nötig. Wer nicht ständig riesige Dateien mobil herunterlädt, kann mit dem Tarif also auch Videos schauen. Auf dem kleinen Handybildschirm sind in der Regel ohnehin 1080p (FHD) oder 1440p als Auflösung für Streams völlig ausreichend.

Tarif-Angebot im Vergleich

Im Vergleich zu anderen Anbietern zeigt sich: In den meisten Fällen bekommt ihr mehr Geschwindigkeit, zahlt aber auch monatlich deutlich mehr. Vergleichbare Tarife mit gedrosselter Geschwindigkeit gibt es nur beim neuen Anbieter 1&1.

Bei Vodafone gibt es aktuell den GigaMobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen und maximaler Geschwindigkeit (300 Mbit/s) zu einem reduzierten Preis für 69,99 Euro pro Monat. (-> direkt zum Tarif)

gibt es aktuell den GigaMobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen und maximaler Geschwindigkeit (300 Mbit/s) zu einem reduzierten Preis für 69,99 Euro pro Monat. (-> direkt zum Tarif) Die Telekom bietet mit dem MagentaMobil XL einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen (max. 300 Mbit/s) für 84,95 Euro pro Monat an. Zudem könnt ihr eine Hotspot-Flat nutzen. (-> zur Tarifübersicht). Im April sollen aber weitere Unlimited-Tarife folgen.

bietet mit dem MagentaMobil XL einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen (max. 300 Mbit/s) für 84,95 Euro pro Monat an. Zudem könnt ihr eine Hotspot-Flat nutzen. (-> zur Tarifübersicht). Im April sollen aber weitere Unlimited-Tarife folgen. Über Logitel bekommt ihr den Telekom-Tarif noch etwas günstiger. Dort kostet der MagentaMobil XL rechnerisch 59,95 Euro pro Monat. (-> direkt zum Tarif)

bekommt ihr den Telekom-Tarif noch etwas günstiger. Dort kostet der MagentaMobil XL rechnerisch 59,95 Euro pro Monat. (-> direkt zum Tarif) 1&1 hat einen vergleichbaren 5G-Tarif mit dem "Unlimited on demand S" (max. 50 Mbit/s). Bei diesem zahlt ihr ab dem 4. Monat 19,99 Euro pro Monat (zuvor 9,99 Euro). Allerdings müsst ihr monatlich nach den ersten 50 GB manuell Datenvolumen in 1-GB-Schritten nachbuchen (kostenlos). Das kostenfreie EU-Roaming-Kontingent ist zudem auf 50 GB begrenzt. Die maximale Datengeschwindigkeit ist dafür höher. (-> zur Tarifübersicht)

Eine interessante Alternative, wenn ihr nicht zwingend ein unbegrenztes Datenvolumen braucht und einen Vertrag im gleichen Preisbereich sucht: Bei o2 gibt es derzeit auch einen wenn ihr nicht zwingend ein unbegrenztes Datenvolumen braucht und einen Vertrag im gleichen Preisbereich sucht: Bei o2 gibt es derzeit auch einen Tarif mit 100 GB und voller Geschwindigkeit für 19,99 Euro pro Monat . Wir haben das Angebot ebenfalls für euch geprüft.

Fazit: Für wen lohnt sich das Tarif-Angebot?

Wenn ihr unbegrenztes Datenvolumen möglichst günstig und entspannt ohne manuelles Nachbuchen nutzen wollt, ist der o2 Mobile Unlimited Smart zum Aktionspreis aktuell eine attraktive Option. Seid ihr viel in Chats oder sozialen Medien unterwegs und hört Musik, reicht die maximale Datengeschwindigkeit von 15 Mbit/s aus. Aber auch für Streaming ist die Downloadgeschwindigkeit theoretisch hoch genug.

Wer hingegen viele große Dateien oder Apps unterwegs herunterladen und bei 4K-Streams die kleinstmögliche Pufferzeit haben will, greift besser zu einem Tarif mit höheren Maximalgeschwindigkeiten. Wie nah ihr an diese dann in der Praxis herankommt, hängt allerdings von eurem Standort und Handymodell ab.

