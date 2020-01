Mit dem Galaxy A31 und Galaxy A41 plant Samsung anscheinend Mittelklassegeräte, die es zu einem erschwinglichen Preis geben soll. Das heißt allerdings nicht, dass ihr auf Funktionen der Spitzenklasse verzichten müsst. Mindestens eines der beiden Handys soll angeblich ein Feature des Galaxy S20 Ultra bekommen. Es gibt zudem Gerüchte zur Ausstattung der Kameras.

Bislang gibt es relativ wenige Informationen zum Galaxy A31 und A41. Die Gerüchteküche scheint sich derzeit voll und ganz auf die drei neuen Galaxy S20 zu konzentrieren. Ein Leak bringt nun aber etwas Schwung in die Geschichte. Im Galaxy A31 soll ein Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh stecken. Dies berichtet die niederländische Website GalaxyClub. Der Energiespeicher wäre damit erheblich größer als der des Galaxy A30 (4000 mAh).

Größer als das Galaxy S20?

Das Mittelklassemodell hätte in diesem Bereich damit anscheinend die gleiche Spezifikation wie das Galaxy S20 Ultra. Das riesige 6,9-Zoll-Handy stellt Samsung am 11. Februar auf seinem Unpacked-Event vor. Wie groß das Display des Galaxy A31 wird, ist derzeit nicht bekannt. Der Bildschirm dürfte ebenfalls auf eine beachtliche Diagonale kommen. Das A30 ist bereits 6,4 Zoll groß und übertrifft damit unter anderem das Galaxy S20, dessen Display 6,2 Zoll groß sein soll.

Beim Galaxy A31 erwartet euch mutmaßlich neben einer langen Akkulaufzeit auch eine Dualkamera: Es ist von einer 48-MP-Hauptkamera die Rede, der eine Makrolinse mit 5 MP zur Seite steht. Dabei handelt es sich mutmaßlich jeweils um die gleichen Objektive, auf die Samsung bereits im Galaxy A51 setzt. Der Hersteller scheint in der Mittelklasse also gefallen an Makroobjektiven gefunden zu haben. Diese erlauben besondere Nahaufnahmen, wie ihr anhand dieser Beispiele bereits eindrucksvoll sehen könnt.

Jene Linse soll laut der Quelle beim Galaxy A41 nur mit 2 MP auflösen. Sie merkt aber auch an, dass sie sich in diesem Punkt nicht ganz sicher sei. Der Nachfolger des beliebten Galaxy A40 erhält dafür in puncto Hauptkamera ein ordentliches Upgrade, heißt es. Aus 16 werden 48 MP. Zudem sollen Selfiebilder mit 25 MP möglich sein. Was an den Kamera- und Akku-Gerüchten wirklich dran ist, erfahren wir mutmaßlich im Frühjahr 2020.