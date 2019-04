Galaxy A40 und A20e: Diese günstigen Modelle erweitern Samungs Mittelklasse

Am 10. April 2019 hat Samsung neue Mittelklasse-Smarpthones enthüllt. Ohne Zweifel stand dabei das Galaxy A80 mit seiner rotierenden Kamera im Vordergrund. Doch das Unternehmen hat auch weitere Geräte hervorgehoben. Darunter das Galaxy A40 und das Galaxy A20e, die in Deutschland erscheinen werden.

Das Galaxy A40 fällt im Vergleich zu dem Galaxy A80 etwas kompakter aus. Der AMOLED-Bildschirm misst 5,9 Zoll in der Diagonale. Am oberen Rand befindet sich eine kleine Aussparung, in der sich eine Frontkamera befindet. Diese sogenannte Wassertropfen-Notch benötigt wenig Platz, weshalb euch mehr Bildfläche zur Verfügung steht. Für eine scharfe Darstellung sorgt die Full-HD-Plus-Auflösung. Das Galaxy A20e bietet euch dagegen einen 5,8-Zoll-Bildschirm mit HD Plus. Dadurch ist das Handy etwas kompakter, hat aber ein geringfügig unschärferes Bild.

Mit Ultraweitwinkel

Für detaillierte Selfies löst die Frontkamera mit 25 MP auf. Rückseitig trägt das Galaxy A40 eine Dualkamera mit 16 MP und 5 MP, die sich aufgrund eines breiten Sichtfeldes auch für Gruppenaufnahmen eignet. Damit ist das Mittelklasse-Smartphone nicht alleine: Auch das Galaxy A20e besitzt eine Dualkamera mit Weitwinkel- (13 MP) und Ultraweitwinkel-Objektiv (5 MP). Die Frontkamera löst laut GSMArena allerdings nur mit 8 MP auf.

Das Galaxy A20e besitzt 3 GB Arbeitsspeicher, euch stehen zudem 32 GB an Speicherplatz für eure Daten zur Verfügung. Im Galaxy A40 sind hingegen 4 GB RAM verbaut, zusätzlich sind 64 GB interner Speicher vorhanden. Ihr könnt den Speicher beider Smartphones mit einer microSD-Karte erweitern. Eine weitere Gemeinsamkeit: Auf der Rückseite von A40 und A20e befindet sich ein Fingerabdrucksensor.

Noch ist nicht bekannt, wann das Galaxy A40 und das Galaxy A20e in den Handel kommen. Auch die Preise für Deutschland hat Samsung bislang noch nicht genannt. Wir gehen davon aus, dass diese Informationen in Kürze folgen werden.