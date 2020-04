Das Galaxy A51 in der 5G-Variante soll schnelles Internet erschwinglich machen

Ab wann könnt ihr das Samsung Galaxy A51 5G erwerben? Offenbar müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden, bis das günstige Mittelklasse-Smartphone mit 5G-Unterstützung in den Läden auftaucht. Der Europa-Release des Gerätes aus Südkorea soll nun vor der Tür stehen.

Die Hinweise auf den baldigen Verkaufsstart des Galaxy A51 5G kommen aus der Schweiz, wie SamMobile berichtet. Hier bietet Samsung bereits eine Schutzhülle zur Vorbestellung an. Das "S View Case" für das neue Modell der A-Reihe erscheint in Schwarz und Weiß und kostet zum Release knapp 40 Euro. Demnach sei davon auszugehen, dass auch der offizielle Start des Smartphones unmittelbar bevorsteht. Ein genaues Datum für den Start gibt es allerdings bislang noch nicht.

Samsung hat das Galaxy A51 5G Anfang April 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt – zusammen mit dem Galaxy A71 5G. Der größte Unterschied zum normalen A51 und A71 besteht im Antrieb: Beide Smartphones nutzen als Herzstück den relativ neuen Exynos 980, der die 5G-Unterstützung ermöglicht.

Darüber hinaus verbaut Samsung im Galaxy A51 5G einen größeren Akku, der die Kapazität von 4500 mAh bietet. Der Akku des A51 verfügt über 4000 mAh. Die übrige Ausstattung ist nahezu identisch. Das Mittelklasse-Gerät hat einen Bildschirm mit der Diagonale von 6,5 Zoll. Auf der Rückseite befindet sich eine Vierfach-Kamera.

Preis unter 500 Euro wahrscheinlich

Das Galaxy A51 5G wird also aller Voraussicht nach noch im Frühling 2020 auf den Markt kommen. Unklar ist hingegen, zu welchem Preis Samsung das Smartphone hierzulande veröffentlicht. Wahrscheinlich ist aber, das es zwischen 450 und 500 Euro kostet. Samsung verspricht sich viel von dem Mittelklasse-Gerät mit 5G: Das Unternehmen will so den Abwärtstrend bei Verkäufen aufhalten.

Falls ihr es noch etwas günstiger haben möchtet, könnte das Samsung Galaxy A41 etwas für euch sein. Das Smartphone soll im Mai 2020 erscheinen und zum Release knapp 300 Euro kosten. Dafür erhaltet ihr ein Gerät mit "Infinity U"-Display (6,1 Zoll) und Triple-Kamera auf der Rückseite. Selfies könnt ihr mit der 25-MP-Frontkamera aufnehmen.