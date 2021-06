Die Galaxy-A-Reihe von Samsung ist schon seit Jahren sehr beliebt. Auch das neue Galaxy A52 kommt wohl sehr gut bei den Nutzern an. Zumindest eine Preisvergleichsplattform liefert hier entsprechende Hinweise. Das hohe Bestseller-Potenzial hat aber auch einen Nachteil für euch.

Schon der sehr populäre Vorgänger, das Samsung Galaxy A51, konnte viele Nutzer überzeugen. Und laut einer Pressemitteilung von Idealo ist das Modell aus 2020 auch im Jahr 2021 noch sehr beliebt. Doch nun deutet sich eine Wachablösung an: Das Galaxy A52 ist beinahe so gefragt wie das Vorgängermodell.

Besonders zwischen März und Mai 2021 hat da A52 wohl an Beliebtheit zugelegt. 15 Prozent der Nutzer, die sich für die A-Reihe interessierten, schauten sich im März das A52 genauer an. Im April waren es bereits 35 Prozent und im Mai schließlich 38 Prozent. Noch beliebter ist hier aber der Vorgänger Galaxy A51: Im Mai haben sich 45 Prozent der A-Reihe-Interessenten dieses Handy im Detail angeschaut.

Samsung Galaxy A52: Preis bleibt stabil

Samsung kann sich über diese Beliebtheit sicherlich freuen. Sparfüchse dagegen eher weniger. Bekanntlich bestimmt die Nachfrage nämlich den Preis. Das gilt auch für das Samsung Galaxy A52. Durch die hohe Beliebtheit kommt es offenbar nur zu einem langsamen Preisverfall. Drei Monate nach Release hat sich der Preis für das A52 nur um etwa 11 Prozent reduziert. Und das ist ungewöhnlich wenig. Das Galaxy A51 gab es drei Monate nach Markteinführung 14 Prozent günstiger, für das A50 musstet ihr sogar 20 Prozent weniger zahlen.

Trägt wohl auch zur Beliebtheit bei: Das auffällige Design des Galaxy A52 (© 2021 CURVED )

Ein Jahr warten?

Wer an dem Galaxy A52 interessiert ist und in naher Zukunft auf einen deutlich günstigeren Preis hofft, hat demnach wohl schlechte Karten. So ist selbst der Vorgänger Galaxy A51 erst ein Jahr nach Release zu einem viel niedrigeren Preis erhältlich. In unserem Vergleich zwischen Samsung Galaxy A52 und Galaxy A51 könnt ihr nachlesen, wann sich für euch auch der günstige Vorgänger noch lohnen könnte.

Es ist davon auszugehen, dass sich das Galaxy A52 auch in der zweiten Jahreshälfte 2021 großer Beliebtheit erfreut – und entsprechend wertstabil bleibt. Dennoch bleibt das Handy ein guter Deal: Unser Review zeigt, dass ihr sehr viel Smartphone für euer Geld bekommt. Das Super-AMOLED-Display überzeugt mit kräftigen Farben und der Akku bringt Ausdauer für mehrere Tage mit. Was uns sonst noch gut gefallen hat, könnt ihr in unserem Test des Galaxy A52 nachlesen.

