Mit einem neuen Monat hagelt es für aktuelle Smartphones auch Updates. Diese sind für das Galaxy A52 und Galaxy S20 FE nun verfügbar. Warum ihr die Aktualisierung rasch installieren solltet.

Samsung rollt derzeit für das Galaxy A52 (zum Test) und Galaxy S20 FE den Sicherheitspatch für Oktober aus, meldet SamMobile. Beim Liebling aus der Mittelklasse geht es auf die Firmware Version A525FXXU4AUI3, bei der Fan Edition steht euch G780GXXU3AUI3 zur Verfügung. Wir empfehlen euch, das Update zu installieren, sobald es auf eurem Gerät verfügbar ist. Die Südkoreaner stopfen in eurem System nämlich gleich 60 Schwachstellen. Bei den Sicherheitslücken handelt es sich um Risiken, die sich unter anderem negativ auf den Schutz eurer Daten auswirken könnten.

Galaxy A52 und Galaxy S20 FE: Bessere Stabilität

Laut Änderungsprotokoll optimiert Samsung sowohl beim Galaxy A52 als auch dem Galaxy S20 FE (mit Vertrag) die Gerätestabilität. Zudem beheben die Entwickler allgemeine kleinere Fehler. Bei dem Patch handelt es sich in der Summe aber eher um ein reines Sicherheitsupdate. Neue Funktionen zählen also nicht zum Download-Paket.

Als Nutzer eines Android-Smartphones kennt ihr es sicher bereits: Samsung verteilt das Update in Wellen. Der Hersteller versorgt also nicht alle Regionen zur gleichen Zeit, sondern die Geräte nacheinander. Aktuell können sich daher beim Galaxy A52 zunächst nur Anwender aus der Ukraine freuen. Für das Galaxy S20 FE (hier geht's zum Test) gibt es Meldungen aus Malaysia, Australien und den Philippinen. Es dürfte aber nur eine Frage von wenigen Tagen sein, bis der Patch auch in Deutschland auf euren Smartphone ankommt.

Ihr erhaltet auf eurem Handy irgendwann eine Benachrichtigung, die euch informiert. Schaut alternativ manuell nach, ob das Oktober-Update für euch schon verfügbar ist. Tippt dazu in den Einstellungen auf "Software-Updates" und dann auf "Herunterladen und installieren". Möglicherweise wird euch die Aktualisierung auf diese Weise früher angeboten.