Großer Galaxy A53 Leak: Samsungs Mittelklasse-Hit ist aus dem Sack

Weder ein offizielles Release-Datum noch einen Launch-Termin für das Samsung Galaxy A53 gibt es bislang. Doch ein großer Leak verrät nun vorab, was uns erwartet, wie das Smartphone "in echt" aussieht – und wann wir mit ihm rechnen können.

Die Enthüllung des Galaxy A53 kann sich Samsung eigentlich sparen: Neben neuen Renderbildern zum Gerät kursieren nun auch Fotos und das komplette Datenblatt im Netz. Da mehrere bekannte Leaker die Bilder geteilt haben, sollten sie authentisch sein. Hier seht ihr das Foto, das ursprünglich von der Webseite kupujemprodajem.com stammt:

New Samsung Galaxy A53 5G in the wild: pic.twitter.com/BCvLiuvUvj — Roland Quandt (@rquandt) March 6, 2022

Das darauf abgebildete Design deckt sich mit vergangenen Winter veröffentlichten Renderbildern. Für den damaligen Leak zeichnet sich Steve Hemmerstoffer verantwortlich, der – wie der ebenfalls für Scoops bekannte Journalist Roland Quandt – via Twitter auf die neuen Fotos aufmerksam macht.

Galaxy A53: Release und Ausstattung

Quandt äußert sich in den Kommentaren zu seinem Tweet und außerdem zum Release-Datum des Galaxy A53. Er erwarte, dass das Samsung-Handy (hier bald mit Vertrag) Ende März in den Handel gelangt. Dieser Zeitraum erscheint realistisch, denn das Vorgängermodell hat 2021 ebenfalls im März Premiere gefeiert.

Das Datenblatt wiederum präsentiert uns ein weniger bekannter Twitter-Nutzer, sodass ihr die hier aufgeführte Ausstattung wohl mit etwas mehr Vorsicht genießen solltet:

Samsung Galaxy A53 5G full specifications! pic.twitter.com/HJHaWLDgZl — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 5, 2022

Demnach ist das Galaxy A32 unter anderem mit einem 6,5 Zoll großen Super-AMOLED-Display (FHD+) ausgestattet, das eine Bilderwiederholrate von bis zu 120 Hz bietet. Als Antrieb diene der Samsung-Chipsatz Exynos 1280, der genügend Leistung für den Alltag bieten sollte. Das Kamera-Setup beinhaltet anscheinend folgende Linsen:

64-MP-Hauptobjektiv

12-MP-Ultraweitwinkel

5-MP-Makro

5-MP-Tiefensensor

Auf eine Tele-Linse und den damit einhergehenden optischen Zoom müssen wir also wohl auch beim Galaxy A53 verzichten. Nicht wirklich eine Überraschung, da ein solches Objektiv oft sogar in deutlichen teureren Geräten fehlt. Interessant dagegen: Das Galaxy A53 soll in der Lage sein, 8K-Videos mit 24 fps und 4K-Videos mit 60 fps aufzunehmen. Das wäre ein Novum in Samsungs A-Serie. Weniger erfreulich wiederum: Ein Ladegerät ist offenbar nicht im Lieferumfang enthalten.