Wann wird Samsung das Galaxy Note 20 offiziell vorstellen? Schon seit Längerem heißt es, dass der Hersteller am ursprünglichen Release-Zeitraum festhalten möchte. Nun gibt es nähere Informationen zum Datum – und zu den Geräten, die Samsung an diesem Tag mutmaßlich enthüllt.

Die Veranstaltung soll trotz Corona-Krise Anfang August stattfinden, berichtet Donna. Am 5. August 2020 will Samsung demnach das Galaxy Note 20 präsentieren. Zumindest sei dies der Tag, der aktuell am wahrscheinlichsten ist. Doch das Event wird, wie viele Veranstaltungen dieser Art, von der Pandemie beeinflusst. So wird es voraussichtlich ein reines Online-Event, ohne Zuschauer vor Ort. Dafür wird Samsung den Tag aber angeblich nutzen, um zahlreiche Geräte vorzustellen.

Galaxy Fold 2 und Galaxy Watch 3

Neben dem Galaxy Note 20 ist das Galaxy Fold 2 ein heißer Kandidat, um am 5. August das Licht der Welt zu erblicken. So hieß es zum Beispiel Ende Januar bereits, dass Samsung die zweite Version des faltbaren Smartphones in naher Zukunft veröffentlichen könnte. Möglicherweise hat das Falt-Handy mit dem neuen Note-Gerät sogar etwas gemeinsam: die Unterstützung des Eingabestiftes S Pen. Außerdem könnte Samsung den Preis deutlich niedriger ansetzen als den des Vorgängers.

Als weiteres Gerät könnte Samsung ein Wearable präsentieren: die Galaxy Watch 3. Der Nachfolger der originalen Galaxy Watch, bei dessen Benennung Samsung angeblich eine Ziffer auslassen will, soll in zwei Größen erscheinen. Zu den praktischen Features zählt der Gerüchteküche zufolge auch die Möglichkeit, am Handgelenk ein EKG zu erstellen.

Galaxy Note 20: Ultra oder Plus?

In Bezug auf das Galaxy Note 20 selbst scheint eine der spannendsten Fragen zu sein, wie viele Versionen des Top-Smartphones Samsung veröffentlicht. Zuletzt hieß es, dass es wahrscheinlich zwei Modelle geben wird. Das größere der beiden Handys soll den Namenszusatz "Ultra" tragen – wie das aktuelle Flaggschiff Galaxy S20 Ultra.

Ebenfalls im Fokus steht die Kamera des Flaggschiffes: Den Gerüchten zufolge soll das Galaxy Note 20 Ultra/+ eine Triple-Kamera an Bord haben. Die Hauptkamera löst mutmaßlich mit 108 MP auf, außerdem soll ein 50-facher Zoom möglich sein. Mehr zur Ausstattung erfahren wir dann voraussichtlich am 5. August – und zum Preis.