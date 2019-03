Galaxy S10 Plus: Display-Tausch so teuer wie ein Mittelklasse-Smartphone

Wenn ihr euch das Galaxy S10 Plus holt, solltet ihr es nicht fallen lassen: Nun ist bekannt, wie hoch die Reparaturkosten in der ersten Region ausfallen werden. Offenbar ist ein Display-Tausch ähnlich teuer wie der Kauf eines neuen Mittelklasse-Smartphones. Auch für das kleinere Galaxy S10 verlangt der Hersteller wohl einen höheren Preis.

Zumindest für Taiwan hat Samsung die Reparaturkosten für Galaxy S10, Galaxy S10 Plus und Galaxy S10e bekannt gegeben, berichtet SamMobile. Demnach kostet der Bildschirm-Tausch umgerechnet knapp 184 Euro. Für Besitzer eines Galaxy S10 Plus wird es etwas teurer: Etwa 203 Euro kostet ein neuer Bildschirm für das Flaggschiff. Das ist fast so teuer wie ein durchschnittliches Mittelklasse-Smartphone. Das Huawei P Smart (2019) kam beispielsweise zum Preis von knapp 250 Euro in den Handel.

Ähnliche Preise wie Konkurrenz

Etwas niedriger fällt der Preis für den Wechsel allerdings im Falle des Galaxy S10e aus: Für das günstige Modell werden umgerechnet circa 153 Euro fällig. Allerdings hat dieses Smartphone mit einer Bildschirmdiagonale von 5,8 Zoll einen kleineren Screen als die anderen S10-Geräte. Außerdem ist das Display nicht um die Seiten links und rechts gebogen.

Die Preise für Deutschland dürften höher ausfallen. Aufgrund von Steuern und Co. kann es hier zu Abweichungen kommen. Zwar ist eine Display-Reparatur für das Galaxy S10 Plus, das Galaxy S10 und Galaxy S10e damit kein Schnäppchen, doch andere Hersteller verlangen nicht unbedingt weniger Geld für einen Tausch. Autorisierte Service-Partner von Huawei bepreisen hierzulande etwa den Wechsel für das Mate 20 mit 200 Euro. Für das P20 Pro liegt der Preis bei 250 Euro, für das Mate 20 Pro bei 350 Euro. Für iPhone Xs und Xs Max zahlt ihr ebenso mehr als 300 Euro für die Reparatur.