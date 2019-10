Galaxy S11 Release: Steht das Datum für das Launch-Event bereits?

Das Galaxy S10, das Galaxy Note 10 und das Galaxy Fold – diese drei smarten Schmuckstücke hat uns Samsung in diesem Jahr bereits geliefert. Doch der koreanische Handyhersteller gibt keine Ruhe: So soll das Launch-Event zum Galaxy S11 Release 2020 bereits geplant sein.

Der Release des Galaxy S11 Anfang 2020 scheint durch immer wiederkehrende Gerüchte und Leaks beinahe schon sicher. Nun meldet sich Sammobile zu Wort und offenbart: Das Galaxy S11 Unpacked Event könnte bereits in der dritten Februarwoche stattfinden.

Erblickt das Galaxy S11 am 18. Februar 2020 das Scheinwerferlicht der Welt?

Das Unternehmen aus Südkorea führt seine Veranstaltungen zur Präsentation der neuesten Flaggschiffe in der Regel in San Francisco durch. Laut dem Insider-Blog sei das auch diesem Jahr für das Galaxy S11 so geplant – und zwar für die dritte Februarwoche.

Was das konkrete Datum angeht, möchte auch Sammobile sich nicht allzu sehr auf die frischen Informationen verlassen – schließlich sei es noch eine ganze Weile bis dahin. Selbst wenn der Termin intern so kommuniziert wurde, kann sich in den nächsten Monaten schließlich noch einiges ändern. Darum genießen auch wir das Gerücht mit Vorsicht, nach dem das neue Flaggschiff am 18. Februar vorgestellt werden soll.

Wie wahrscheinlich ist das Datum für die Galaxy S11 Vorstellung?

Wie gesagt, versteifen würden wir uns auf dieses konkrete Datum noch nicht. Doch tatsächlich würde es in Samsungs bisheriges Muster passen, das neueste Flaggschiff im Februar vorzustellen.

Bisher wissen wir noch nicht allzu viel über das Galaxy S11. Laut den aktuellsten Gerüchten, könnte unter anderem die Kamera neue Standards in Sachen Zoom und Auflösung setzen. Außerdem wird gemunkelt, dass das Flaggschiff in drei Varianten erscheint. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt auf das neue S-Modell und halten euch wie immer über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden.