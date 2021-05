Endlich hat das "neue" Galaxy S20 FE den Samsung-Shop betreten: Die verbesserte 4G-Variante könnt ihr bereits auf der offiziellen Samsung-Webseite begutachten – jedoch gibt es einen kleinen Haken.

Das neue Galaxy S20 FE den Shop lässt sich nämlich noch nicht bestellen, aktuell ist das Handy als "ausverkauft" gekennzeichnet. Ein wenig Geduld lohnt sich aber. Denn der bislang im 4G-Modell verbaute Exynos-990-Chipsatz wird gegen einen Snapdragon 865 ausgetauscht. Wir gehen davon aus, dass diese Variante bald auch bei anderen Händlern verfügbar sein wird und das alte Modell komplett ersetzt.

Darum ist das Galaxy S20 FE mit Snapdragon besser

Im Grunde bedeutet das: Gleiches Geld, besseres Smartphone. Der Snapdragon-865-Chipsatz hat gegenüber dem Exynos-Chipsatz signifikante Vorteile: Er überzeugt durch eine bessere Akkulaufzeit und Performance. Im Grunde bekommen wir also dasselbe Smartphone mit einer besseren Ausstattung zum gleichen Preis. Bislang stattete Samsung das Galaxy S20 FE bei uns nur in der 5G-Variante mit dem Chip aus.

Samsung steht in der Kritik

Samsung wurde in der Vergangenheit des Öfteren dafür kritisiert, dass sie ihre Smartphones in unterschiedlichen Märkten mit verschiedenen Prozessoren anbieten. Deutschland zieht dabei in der Regel den Kürzeren und muss sich mit den meist schwächeren Exynos-Chipsätzen zufriedengeben.

Die USA profitieren hingegen seit Längerem von Samsung-Smartphones mit Snapdragon-Prozessoren. Vor allem bei hochpreisigen Modellen wie dem S20 und S21 scheint das nicht fair. Umso erfreulicher, dass die günstige 4G-Variante des Galaxy S20 FE in Deutschland nun ebenfalls mehr zu bieten hat.

Das steckt außerdem in der 4G-Variante

Neben dem neuen Snapdragon-Chipsatz ist im Galaxy S20 FE 128 GB interner Speicher verbaut. Per microSD lässt sich er sich um bis zu 1 TB erweitern. Die Haupt- und Weitwinkelobjektive liefern jeweils 12 MP ab, während das Teleobjektiv mit 3-facher-Vergrößerung auf 8 MP kommt. Bei der Frontkamera greift Samsung dann in die vollen – mit 32 MP lassen sich hochauflösende Selfies knipsen.

Auch von außen vermittelt es einen soliden Eindruck. Das Super AMOLED-Display liefert auf 6,5 Zoll eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Bei der Farbwahl des Gehäuses bleiben keine Wünsche offen: Von einem stilvollen Cloud Navy über ein frisches Cloud Mint hin zu einem sommerlichen Cloud Orange und vielen weiteren spektakulären Farben ist alles dabei.

