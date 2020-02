Samsung hat in das Galaxy S20 viel Arbeit gesteckt, die euch unter anderem einige neue Kamera-Features beschert. Was die Farbvarianten angeht, gibt sich der Hersteller dafür umso zurückhaltender. Dies sorgt durchaus für Kritik. Die rote Version des Top-Smartphones muss sich den Vorwurf hingegen nicht gefallen lassen.

Zwar hat es Samsung auf seinem Unpacked-Event nicht erwähnt, aber in einigen Märkten veröffentlicht der Hersteller das Galaxy S20 und S20+ direkt zum Release in einem knackigen Rot (Aura Red). Käufer in Russland und der Ukraine dürfen sich unter anderem glücklich schätzen. Unserer Meinung nach ist jene Variante klar die schönste Version des Flaggschiffs. Der Traum in Rot ließ uns bereits beim Galaxy S10 und anderen Vorgängern ins Schwärmen geraten.

Rotes Galaxy S20 in Deutschland?

Mutmaßlich wird Samsung sein neues Top-Smartphone aber auch in diesem Jahr nicht in einer roten Ausführung bei uns veröffentlichen. Dabei haben wir durchaus Hoffnungen angemeldet, nachdem der Hersteller gerade erst das Galaxy Note 10 Lite in Rot auch in Deutschland in den Verkauf gab. Aber wer weiß, vielleicht haben Käufer hierzulande doch Glück und Samsung reicht ein rotes Galaxy S20 etwas später nach. Vom Galaxy S10+ erschienen zum Beispiel einige Monate nach dem ursprünglichen Release noch weitere Farbvarianten.

Galaxy S20: Keine überzeugenden Farben

Es wäre nur wünschenswert, wenn dies hierzulande auch für das Galaxy S20 gelten würde. Dieses gibt es derzeit nur im tristen Grau und in Pastelloptik (Pink und Blau). Nicht einmal eine Variante in edlem Schwarz ist im Angebot. Diese ist dem Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra vorbehalten. Letzteres gibt es dagegen überhaupt nicht in etwas bunteren Ausführungen. Ein echter Eyecatcher fehlt in Deutschland bislang also. Das sah im vergangenen Jahr mit dem knallgelben Samsung Galaxy S10e noch ganz anders aus.

Wir haben uns längst festgelegt, aber wie ist eure Meinung? Ist das Galaxy S20 in Rot das schönste Modell aus der neuen Galaxy-S-Serie?