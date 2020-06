Blumen statt Werbung: So sollte der Sperrbildschirm des Galaxy S20 auch unter One UI 2.5 aussehen

Bricht Samsung mit einem Tabu? Gerüchten zufolge sollen Galaxy S20 und Co. nach der Aktualisierung auf One UI 2.5 Werbung anzeigen. Doch dies ist aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Hier erfahrt ihr, wie es zu dem Missverständnis kam.



Werbung auf dem Sperrbildschirm des Galaxy S20? Undenkbar. Derzeit macht aber das Gerücht die Runde, dass Samsung genau dies planen könnte – mit der Einführung des Updates auf One UI 2.5. Offenbar haben einige Nutzer einen Scherz ernst genommen, weshalb sich schnell Verunsicherung breitmachte, wie SamMobile berichtet. Darüber hinaus gibt es zahlreiche gewichtige Gründe, die gegen eine Einblendung von Werbung auf Samsung-Smartphones sprechen. Der Hersteller selbst wollte sich gegenüber Android Authority nicht zu dem Gerücht äußern.

Ironie und Reputation

Ausgangspunkt des Gerüchts war offenbar ein Post im südkoreanischen Samsung-Forum, der die Wetter-App mit einer Werbeeinblendung zeigt. Dazu gab es eine Bildunterschrift und zusätzliche Kommentare, die darauf teils ironisch Bezug nahmen. Vermutlich ist die Ironie aber in mehrfachen Übersetzungen verloren gegangen. Dazu pflanzte sich die Meldung weiter fort – und fertig war das Gerücht, dass Samsung mit dem Update auf One UI 2.5 Werbung für den Sperrbildschirm des Galaxy S20 einführt.

Es ist bei einigen Smartphone-Herstellern durchaus üblich, in manchen Teilen der Benutzeroberfläche oder in Apps Werbung einzublenden. Auf diese Weise gleichen Xiaomi und Co. die niedrigen Preise für die Hardware wieder aus.

Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass auch Samsung künftig auf Reklame setzt; auch nicht bei günstigen Einsteiger-Modellen. Denn zum einen hat Samsung einen Ruf zu verlieren. Zum anderen dürfte das Unternehmen Geräte auch deshalb günstig anbieten können, weil es sie in sehr hoher Stückzahl absetzt.

Release mit Galaxy Note 20

Vermutlich wird es nicht mehr lange dauern, ehe wir Gewissheit zum Sperrbildschirm von Ohne UI 2.5 erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Samsung das Update zusammen mit dem Galaxy Note 20 und dem Galaxy Fold 2 offiziell vorstellt. Das entsprechende Event soll jüngsten Gerüchten zufolge am 5. August 2020 stattfinden. Auf beiden Top-Smartphones ist die neue Benutzeroberfläche für Android dann voraussichtlich vorinstalliert. Das Galaxy S20 wäre also in guter Gesellschaft.