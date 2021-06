Samsung läuft zur Höchstform auf und verteilt angeblich ein weiteres Update an das Galaxy S21. Der Hersteller scheint weiter an seinem Flaggschiff-Modell und einem bekannten Kamera-Problem zu feilen.

Erst vor Kurzem startete der südkoreanische Hersteller die Verteilung des Juni-Updates an einige Samsung-Smartphones. Unter den Empfängern des Juni 2021 Sicherheitspatchs befinden sich auch die S21-Modelle. Nun soll allerdings bereits ein zweites Update in diesem Monat für das Samsung Galaxy S21 auf einigen Geräten gesichtet worden sein, wie SamMobile berichtet. Den Patch-Beschreibungen zufolge wurde unter anderem erneut an der zuvor etwas hakeligen Kamera-Performance gearbeitet.

Samsung Galaxy S21: Zweites Update bessert bei der Kamera nach?

Samsung hat nach dem ersten Juni-Patch ein Folgeupdate mit der Firmware-Nummer "G99xBXXU3AUF2" in den Umlauf geschickt. Verteilt wird das Update angeblich aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten an Galaxy-S21-Modelle. Einmal mehr scheint Samsung neben allgemeinen Verbesserungen und der Sicherheit an der Kamera-Software zu arbeiten. Mit dem ersten Juni-Patch hatte Samsung starke Ruckler innerhalb der Kamera-App behoben, die vor allem beim Zoomen auftraten. Mit dem neuen Update hat man möglicherweise erneut nachgebessert, um verbliebenes Stottern auszubügeln.

Die Kamera-App des Galaxy S21 hatte zuletzt mit Stottern zu kämpfen (© 2021 CURVED )

Hierzulande dürfte das Update etwas später kommen. In der Regel dauert es eine Weile, bis die Aktualisierung alle Länder erreicht. Allgemein werden Updates selbst innerhalb eines Landes in Wellen und nicht komplett gleichzeitig ausgerollt. Behaltet also eure Benachrichtigungen im Blick oder prüft in den Einstellungen über den Menüpunkt "Software-Update" manuell, ob die neue Software für euch bereitsteht.

Solltet ihr den eingangs erwähnten Juni-Patch in eurer Region oder eurem Land noch nicht erhalten haben, ist es auch möglich, dass Samsung die Neuerungen stattdessen in einem einzigen Update gesammelt rausschickt. In jedem Fall solltet ihr den Sicherheitspatch installieren, sobald er verfügbar ist, um eventuelle Schwachstellen zu schließen. Da sich die Dateigröße meist im Bereich von ein paar Hundert Megabytes bewegt, sollten sich die Ladezeiten auch mobil oder bei langsamer WLAN-Verbindung in Grenzen halten.