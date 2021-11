Im Februar soll das neue Samsung Galaxy S22 auf den Markt kommen – und immer mehr Informationen sickern durch neue Leaks ans Tageslicht. Doch in einigen Bereichen wird die Freude schnell zur Enttäuschung: Samsung setzt in wichtigen Bereichen offenbar auf die abgetragenen Features der großen Geschwister.

Wie immer, wenn der Release einer neuen Flaggschiff-Reihe bevorsteht, geht es im Netz schon vorab hoch her: Leaker und Insider wollen Fakten, technische Daten und Designs neuer Smartphone-Modelle gesichtet haben und verbreiten die frohe Kunde im Netz. So auch beim Samsung Galaxy S22, das schon eine beachtliche Menge an Daten an die Öffentlichkeit losgeworden ist (hier geht's zur Galaxy S22 Gerüchteübersicht). Doch nicht alle Infos machen gute Laune: Besonders bei den Gerüchten zur Kamera sind Samsung-Fans enttäuscht. Hier setzt der südkoreanische Hersteller offenbar wieder auf drei Jahre alte Technik.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Galaxy Tab A8.0 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 66,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Drei Jahre alte Selfiekamera – geht da nicht mehr?

Laut neuesten Leaks soll die verbaute Frontkamera im Galaxy S22 die gleiche sein, die schon im Galaxy S21 (hier mit Vertrag), im Galaxy S20 und sogar im Galaxy S10 – das im März 2019 erschien – verbaut ist. Diese 10-Megapixel-Kamera findet sich also vermutlich unverändert im neuen S22 wieder, feiert dann den dritten Geburtstag – und möglicherweise nutzt Samsung sogar die gleiche Sensorgröße und den gleichen Autofokus aus den Vorgängern, so spekuliert zumindest SamMobile.

Das gleiche gilt auch für die kommenden Plus- und Ultra-Modelle der Samsung-Galaxy-Reihe: Auch die mit 40 MP deutlich besseren Frontkameras der Top-Modelle werden mit dem S22 Plus und S22 Ultra nicht verbessert. In Zeiten, in denen herausragende Instagram-Selfies ein ganz eigenes Statussymbol sind und die halbe Welt per Videochat arbeitet und kommuniziert, ist das eine durchaus fragwürdige Entscheidung.

Übrigens hat Samsung auch die zuletzt Wellen schlagenden Pläne für eine 200-MP-Hauptkamera, die in Kooperation mit Hersteller Olympus im Samsung Galaxy S22 Ultra verbaut werden sollte, erst kürzlich wieder verworfen. Auch die Hauptkamera der 2022 erscheinenden Modelle wird sich mit – voraussichtlich – wieder 108 MP an den Vorgängern orientieren.