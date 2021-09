Ein neuer Leak verrät uns Details zur Kamera-Ausstattung der Galaxy-S22-Reihe. Wie es scheint, hat Samsung seine Pläne mit der 200-Megapixel-Kamera vorerst aufgegeben. Das Galaxy S22 Ultra wird wohl auf eine ähnliche Ausrüstung wie das Galaxy S21 Ultra setzen.

Der Vorstellungstermin der Galaxy-S22-Reihe liegt noch in der Ferne. Dennoch schärft sich allmählich das Bild, das uns die Leaks und Gerüchte von den Geräten vermitteln. Ein neuer Bericht des koreanischen Tech-Portals "The Elec" (via Android Authority) verrät uns einige Details über die Kamera-Ausrüstung. Überraschend soll Samsung anstelle der 200-Megapixel-Kamera bei seinem größten Flaggschiff wohl auf eine deutlich bodenständigere Sensoren-Auswahl setzen.

Galaxy S22 Ultra: Altbewährtes statt Zahlenkrieg

The Elec will in Erfahrung gebracht haben, dass Samsung drei neue Galaxy-Smartphones vorbereitet, die unter dem Codenamen "Rainbow" bekannt sind. Eines davon, mutmaßlich das Galaxy S22 Ultra, sei mit einem 108-Megapixel-Hauptsensor ausgestattet. Wie es scheint, setzt Samsung also noch einmal auf das gleiche Setup, das auch schon im Galaxy S21 Ultra verbaut ist.

Hinzu kommen nämlich drei weitere Objektive, darunter ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor. Einen 3D-ToF-Sensor soll es nicht geben. Vorne sei eine 40-Megapixel-Selfie-Knipse verbaut. Auch das deckt sich mit den Specs des Galaxy S21 Ultra. Wirklich innovativ hört sich das alles nicht an - eher wie Resteverwertung. Doch wir lassen uns gerne überraschen. Vielleicht hat Samsung sich darauf konzentriert noch mehr aus der bekannten Technik herauszuholen.

Galaxy S22 und Galaxy S22 Plus identisch aufgestellt?

Überraschend sind auch die Angaben zum Galaxy S22 und Galaxy S22 Plus. Hier will Samsung offenbar die exakt gleiche Triple-Kamera verbauen. Diese verfüge über ein Teleobjektiv mit dreifachem Zoom und einen 50-Megapixel-Hauptsensor. Die Frontkamera knipse hier mit 10 Megapixeln Auflösung, wie es auch bei den Vorgänger-Modellen der Fall ist.

Abgesehen von den Kameras verrät uns die Quelle außerdem, dass das Galaxy S22 Ultra voraussichtlich mit einem S-Pen ausgestattet ist. Die Massenproduktion der neuen Flaggschiffreihe soll bereits im November 2021 beginnen, sodass die Vorstellung im Januar 2022 stattfinden könne.