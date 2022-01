Nachdem vor wenigen Tagen das Galaxy S21 FE Premiere gefeiert hat, folgt in Kürze wohl das Galaxy S22. Einen offiziellen Launch-Termin gibt es eigentlich noch nicht. Doch in Samsungs Heimatmarkt weiß man offenbar schon mehr.

Am 8. Februar 2022 soll es so weit sein. Dieses Gerücht geistert bereits seit geraumer Zeit durchs Netz und erhält nun neue Nahrung. Eine Publikation aus Südkorea schreibt nun ebenfalls, dass der Launch des Galaxy S22 auf den besagten Tag fällt. Und: Dem Bericht von DDaily zufolge habe Samsung Electronics das Datum für die Veröffentlichung bereits bestätigt. Einladungen zu dem – wohl virtuell abgehaltenen – Unpacked Event will der Hersteller offenbar Ende Januar an Pressevertreter versenden.

Wann kann man das Galaxy S22 kaufen?

Auch die Termine für den Release und den Vorverkauf habe das Unternehmen genannt. Reservierungen für das Galaxy S22 nehme Samsung demnach einen Tag nach dem Unpacked Event entgegen – also ab dem 9. Februar 2022. In den Handel gelangen soll das Flaggschiff dann einige Wochen später am 24. Februar 2022. Vorbesteller könnten ihr Gerät mit etwas Glück bereits etwas früher erhalten: DDaily zufolge soll die Auslieferung bereits am 21. Februar beginnen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S21 FE 5G

+ o2 Free M 20 GB

+ Samsung Galaxy Buds 2 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Professionelle Kamera (Fotos und Videos mit hoher Detailgenauigkeit)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 44,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Beachtet, dass sich die kolportierten Termine auf den südkoreanischen Markt beziehen. Sollten sie der Wirklichkeit entsprechen, ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch, dass der Galaxy-S22-Release in Deutschland zeitgleich erfolgt. Etwas stutzig mach uns jedoch der letzte Satz des Berichts. Darin heißt es, Samsungs Marketing-Abteilung habe gesagt: "Wir können nichts über Produkte bestätigen, die noch nicht veröffentlicht wurden." Wer genau die genannten Termine zuvor bestätigt haben soll, ist unklar.

Dennoch sollten sich Interessenten das kolportierte Release-Datum schon mal rot im Kalender markieren. Denn in der Vergangenheit sind Samsung-Handys (hier mit Vertrag) tatsächlich fast immer an dem Tag erschienen, den die Gerüchteküche vorhergesagt hat.

Drei neue Modelle auf dem Galaxy Unpacked Event

Anfang Februar soll nicht nur das Galaxy S22 die Hüllen fallen lassen, sondern auch seine beiden Schwestermodelle. Dabei handelt es sich aller Voraussicht nach um das S22+ und das S22 Ultra. Was die drei Modelle voneinander unterscheiden soll, könnt ihr in unserer Galaxy-S22-Gerüchteübersicht nachlesen. Dort findet ihr auch Bilder zu den Geräten, wie beispielsweise das Konzept über diesem Artikel, das der Designer Snoreyn für LetsGoDigital erstellt hat.