Jetzt ist es passiert: Samsung hat das Galaxy S21 FE präsentiert. Die Fan Edition sollte angeblich eigentlich bereits im Sommer 2021 auf den Markt kommen. Nun ist es Anfang 2022 geworden. Euch erwarten reichlich Performance und eine starke Kamera, so Samsung. Das steckt alles im S21 FE.

Samsung hat, wie zuletzt bereits vermutet, quasi zum Start der Consumer Electronics Show (CES) das Galaxy S21 FE vorgestellt. Wie beim Vorgänger haben sich die Südkoreaner das Basismodell, das Galaxy S21 5G (hier mit Vertrag), als Vorlage genommen und nur an wenigen Punkten den Rotstift angesetzt. Mitunter erwarten euch aber auch Upgrades. So gibt es unter anderem Abzüge bei der Kamera, die auf ein hochauflösendes Tele-Objektiv verzichtet. Das Objektiv im Display ist hingegen sogar besser:

Weitwinkel mit 12 MP

Ultraweitwinkel mit 12 MP

Tele-Objektiv mit 8 MP (statt 64 MP)

Selfie-Kamera mit 32 MP (statt 10 MP)

Die perfekte Größe?

Der bereits erwähnte Bildschirm in AMOLED-Bauweise löst in Full-HD+ auf und kommt auf eine Diagonale von 6,4 Zoll. Was die Display-Größe angeht, platziert sich das Galaxy S21 FE also direkt zwischen dem Galaxy S21 mit 6,2 und dem 6,7 Zoll großen Galaxy S21+ 5G (mit Vertrag). Die Größe gilt als perfekt für Nutzer, die nach einem Smartphone suchen, dass auf der einen Seite nicht zu klein ist und dennoch nicht zu groß, als das es nicht mehr in eine Hosentasche passen würde oder sich nicht mehr mit einer Hand bedienen ließe. Zur Fan Edition zählen zudem ein optischer Fingerabdrucksensor und eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz.

Für den Antrieb ist ein Snapdragon 888 verantwortlich, dem letztjährigen Top-Chipsatz aus dem Hause Qualcomm. Ihm stehen je nach Speichervariante (128 GB oder 256 GB) zwischen 6 und 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. An Performance dürfte es dem Smartphone also nicht mangeln.

Samsung bleibt beim Galaxy S21 FE seiner aktuellen Designsprache treu (© 2022 Samsung )

Energie für mehr als einen Tag

An Bord ist ein Akku mit einer Kapazität von 4500 mAh, der laut Hersteller auf eine Audio-Wiedergabe von bis zu 79 Stunden kommt und sich damit in puncto Ausdauer unmittelbar hinter dem Galaxy S21 Ultra (bis zu 81 Stunden) einreiht. Den Energiespeicher ladet ihr via Schnellladetechnik mit bis zu 25 Watt wieder auf.

Samsung spendiert dem Galaxy S21 FE zudem eine IP68-Zertifizierung. Die Südkoreaner versprechen also "Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bei 1,5 m Wassertiefe für 30 Minuten" (ausschließlich bei klarem Wasser) und Staubresistenz. Ab Werk ist außerdem One UI 4 vorinstalliert.

Farben, Preise und Verkaufsstart

Das Galaxy S21 FE 5G könnt ihr bereits in Graphite, Olive, Lavender und Weiß vorbestellen. Der Marktstart erfolgt dann am 11. Januar 2022. Auch den Preis hat Samsung bereits verraten. So viel kostet die neue Fan Edition:

Galaxy S21 FE 5G mit 128 GB: 749 Euro

Galaxy S21 FE 5G mit 256 GB: 819 Euro

Und der nächste Release lässt nicht lange auf sich warten. Bereits in wenigen Wochen stellt Samsung das Galaxy S22 vor. Einen offiziellen Termin gibt es derzeit allerdings noch nicht. Zuletzt war in der Gerüchteküche aber von einem Vorverkaufsstart Anfang Februar die Rede.