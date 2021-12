Galaxy S21 FE: Samsung kündigt Event an

Alles hat ein Ende: Dies gilt bald auch für das ständige Hin und Her rund um den Release des Galaxy S21 FE. Samsung hat nun offiziell ein passendes Event angekündigt.

Nachdem die Consumer Electronics Show in den beiden vergangenen Jahren nur virtuell stattfand, treibt es die Tech-Giganten ab 2022 wieder direkt nach Las Vegas. Die einflussreichste Messe der Branche beginnt am 5. Januar. Bereits einen Tag zuvor lädt Samsung zu einer sogenannten Pre-Show Keynote, die unter dem Motto "Together for Tomorrow" läuft.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S21 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 38,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Ungewöhnliche Zeit

Und auch wenn die Südkoreaner den Nachfolger des Galaxy S20 FE (hier mit Vertrag) aktuell noch mit keiner Silbe erwähnen: In der Gerüchteküche heißt es bereits seit geraumer Zeit, dass wir die Fan Edition am 4. Januar zu sehen bekommen. Dass Samsung nun eine Veranstaltung exakt für den prophezeiten Tag ankündigt und auf der Keynote "das Leben der Menschen bereichern" will, halten wir für keinen Zufall und markieren uns das Datum schon einmal dick im Kalender.

Das Event steigt im Venetian Palazzo Ballroom in Las Vegas. Los geht es um 18.30 Uhr Ortszeit, was bei uns um 3.30 Uhr ist. Nachtschwärmer können die Keynote im Livestream verfolgen, den Samsung sowohl auf seiner Website als auch auf YouTube anbieten will. Für eine Vorstellung eines eigentlich stark nachgefragten Samsung-Handys (hier mit Vertrag) ist dies aus europäischer Sicht natürlich eine ungewöhnliche Zeit. Aber was ist seit 2020 schon normal?

Immerhin ein Spätzünder?

Das Galaxy S21 FE galt bei Samsung eigentlich für 2021 als großer Hoffnungsträger. Unter anderem aufgrund der globalen Chip-Knappheit konnte der Hersteller zunächst den Sommer-Release nicht einhalten, später galt das Modell schon fast als eingestellt. Da sich der Marktstart nun aber so extrem verschoben hat, dürfte sich Samsung selbst nicht mehr zu große Hoffnungen auf einen Bestseller machen. Mit dem Galaxy S22 (zur Übersicht) steht vom Basismodell immerhin schon der Nachfolger des Galaxy S21 vor der Tür.