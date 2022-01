Meinung zum Galaxy S21 FE 5G: Der Flop des Jahres

Samsung hat das Galaxy S21 FE 5G offiziell vorgestellt, und in dem Handy steckt quasi alles, was man von einem sehr guten Smartphone erwarten kann. Dennoch ist die Mission der Fan Edition bereits mit dem Release zum Scheitern verurteilt. Nur eine Sache kann das Handy retten.

Ihr kennt die Geschichte des Samsung Galaxy S21 FE 5G: Einst galt das Handy als Samsungs großer Hoffnungsträger, musste dann aber wegen der globalen Chip-Knappheit doch in die zweite Reihe treten. Samsung gab stattdessen seinen Foldables den Vortritt; und lag goldrichtig. Komplett einstellen (wie zwischenzeitlich vermutet) wollten die Südkoreaner das Modell aber dann doch nicht und bringen das eigentliche Sommer-2021-Handy nun halt im Januar 2022 auf den Markt.

Der Preis als gigantischer Stolperstein

Dass Samsung nur wenige Wochen später bereits das Galaxy S22 folgen lässt und interne Konkurrenz schafft, ist riskant, aber kann man machen. Beide Geräte sprechen letztendlich dann doch (zumindest etwas) andere Zielgruppen an. 2022 ein verkapptes Premium-Smartphone mit Technik des letzten Jahres auf den Markt bringen? Geschenkt. Schließlich bekommt ihr mit dem Galaxy S21 FE 5G ein wunderbares Handy und leistet euch, was die Ausstattung angeht, eigentlich keinen Fehltritt. Beides sind also Punkte, die sich verschmerzen lassen – was man vom dritten nicht behaupten kann: dem Preis.

Die Galaxy-S im Preisvergleich (UVP) Galaxy S21 5G mit 128 GB: 849 Euro

mit 128 GB: 849 Euro Galaxy S21 FE 5G mit 128 GB: 749 Euro

mit 128 GB: 749 Euro Differenz: 100 Euro Galaxy S21 5G mit 256 GB: 899 Euro

mit 256 GB: 899 Euro Galaxy S21 FE 5G mit 256 GB: 819 Euro

mit 256 GB: 819 Euro Differenz: 80 Euro Galaxy S20 5G mit 128 GB: 999 Euro

mit 128 GB: 999 Euro Galaxy S20 FE 5G mit 128 GB: 730 Euro

mit 128 GB: 730 Euro Differenz: 269 Euro

Obwohl das Galaxy S21 FE 5G also rund ein halbes Jahr später als zunächst geplant auf den Markt kommt, kostet es nur 80 bis 100 Euro weniger als das Galaxy S21 5G zu dessen Marktstart. Also einem Handy, dass bereits in wenigen Wochen einen Nachfolger bekommen wird. Und das Galaxy S22 (Gerüchteübersicht) soll obendrein ebenfalls bei durchaus attraktiven 849 Euro beginnen.

Was hinzukommt: Da das Galaxy S21 also bald ein Auslaufmodell sein wird, ist es bereits entsprechend im Preis gesunken. Wer sich außerhalb des Samsung Stores umschaut, bekommt das Galaxy S21 5G (128 GB) mitunter bereits für unter 700 Euro (Stand: Januar 2022). Wer greift denn da bei der verkappten Lite-Edition zu, wenn das Basismodell für weniger zu bekommen ist oder man für nur 100 Euro mehr bald ein Modell mit aktueller Technik bekommt?

Alternativen ins Visier nehmen

Der Hersteller scheint vergessen zu haben, warum die Fan Edition eigentlich so beliebt ist und warum das Modell aus 2020 für uns zu den besten Android-Handys zählte. Weil die FE viele Premium-Features enthält, man hier und da zwar mit ein paar Abstrichen leben muss, sich aber sogar über einige Upgrades freuen kann und das Paket für einen attraktiven Preis bekommt. Bei der Generation aus 2020 trennten FE und normales Galaxy-S schließlich satte 269 Euro.

Samsung wird beim Galaxy S21 FE 5G hoffen müssen, dass der Markt die Angelegenheit regelt, Händler knackige Angebotspakete schnüren und Käufer daher zugreifen. Ansonsten dürfte das S21 FE ein Ladenhüter werden und der Blick der Interessenten eher zum S22 oder gar anderen Alternativen wandern, wie etwa dem Xiaomi 11T Pro (zum Test).