Bestes Android-Handy 2022: Das sind die aktuellen Top-Smartphones

Was ist das beste Android-Handy 2022? Bei der enormen Anzahl an Smartphones mit Googles Betriebssystem fällt die Entscheidung für ein Gerät nicht leicht. In unserer Übersicht findet ihr Geräte, die wir aus verschiedenen Gründen für besonders empfehlenswert halten.

Eines vorweg: Für diesen Android-Handy-Vergleich haben wir uns an unseren Testergebnissen orientiert, aber sie nicht als einziges Entscheidungskriterium verwendet. Es kann also durchaus sein, dass ein Gerät laut Test zu den besten Android-Handys gehört, aber in dieser Übersicht fehlt. Die bestbewerteten Smartphones in 2022 findet ihr in unserer Topliste. Wir werden diesen Artikel im Verlauf des Jahres kontinuierlich aktualisieren und neue gute Android-Geräte ergänzen – es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizuschauen.

Inhaltsverzeichnis:

Galaxy S22: Das beste kleine Android-Handy

In den meisten Jahren könnt ihr euch sicher sein, dass ein Gerät aus Samsung Galaxy-S-Reihe zu den besten Android-Handys zählt. So ist es auch 2022: Mit dem Galaxy S22 hat der Hersteller ein Mainstream-Flaggschiff auf den Markt gebracht, das sich großer Beliebtheit erfreut und das auch aus gutem Grund. Das Galaxy S22 ist ein absolutes Premium-Smartphone, das in nahezu allen Bereichen überzeugt. Ihr wollt einen exzellentes Allround-Handy ohne größere Schwächen?

Das kleine Galaxy S22 neben S22+ und Ultra (© 2022 )

Dann seid ihr hier genau richtig. Ganz besonders, wenn ihr euch auf der Suche nach einem kompakten Gerät befindet. Denn das Galaxy S22 ist nicht nur eines der besten Android-Handys überhaupt, sondern auch das beste kompakte Smartphone mit Googles Betriebssystem. Mit Abmessungen von 146 x 70,6 x 7,6 mm passt es locker in die Hosentasche und macht sich durch beim Mitführen kaum bemerkbar.

Gleichzeitig ist es aber auch nicht zu klein: Mit einer Diagonale von 6,1 Zoll bekommt ihr beinahe die gleiche Bildfläche wie beim spürbar größeren Vorgängermodell. Ihr müsst für den kompakten Formfaktor also kaum Kompromisse eingehen. Das flache Super-AMOED-Display (FHD) ist hervorragend und bietet eine 120 Hz für besonders geschmeidige Animationen.

Die Kamera des Galaxy S22 bietet euch viele Möglichkeiten (© 2022 )

Stark ist auch die 50-MP-Triple-Kamera, die drei überzeugende Linsen beinhaltet und Top-Fotos ermöglicht. Besonders der Nachtmodus hat uns gut gefallen, aber Fotografen haben in allen erdenklichen Situationen viel Freude an dem Gerät. Spaß macht auch die Leistung, denn das Galaxy S22 bietet ein flüssiges Nutzererlebnis.

Beim dafür zuständigen Antrieb geht Samsung übrigens einen eigenen Weg: Während viele der besten Android-Handys 2022 einen Snapdragon-Chip besitzen, setzt der Hersteller auf den Exynos 2200 aus eigener Herstellung. Zwar wäre der Snapdragon 8 Gen 1 vermutlich die bessere Wahl gewesen, doch auch der Samsung-Chip bietet eine Top-Performance.

Samsung Galaxy S22: Technische Daten Display: 6,1 Zoll Super-AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in FHD auf (2340 x 1080 Pixel)

6,1 Zoll Super-AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in FHD auf (2340 x 1080 Pixel) Chipsatz: Samsung Exynos 2200

Samsung Exynos 2200 RAM: 8 GB Arbeitsspeicher

8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: Je nach Ausführung 128 GB oder 256 GB interner Speicher

Je nach Ausführung 128 GB oder 256 GB interner Speicher Dreifach-Kamera: 50 MP (Hauptlinse), 12 MP (Ultraweitwinkel), 10 MP (Tele, optischer 3x-Zoom)

50 MP (Hauptlinse), 12 MP (Ultraweitwinkel), 10 MP (Tele, optischer 3x-Zoom) Frontkamera: 10 MP

10 MP Akku: 3700 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W), umgekehrtes kabelloses Laden (4,5 Watt)

3700 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W), umgekehrtes kabelloses Laden (4,5 Watt) Betriebssystem: Android 12 mit One UI 4.1 ab Werk vorinstalliert

Android 12 mit One UI 4.1 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (5G)

Ja (5G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Im Display verbaut (optisch)

Im Display verbaut (optisch) Netzteil: Separat erhältlich

Separat erhältlich Preis: Ab ca. 849 Euro (Stand: März 2022)

Ab ca. 849 Euro (Stand: März 2022) Testbericht: Samsung Galaxy S22 im Test

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € Cashback

Samsung Galaxy S22 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Xiaomi 12: Die beste Android-Alternative zum S22?

War Xiaomi einst vor allem für günstigere Geräte bekannt, kommt mittlerweile keine Übersicht der besten Android-Smartphones mehr ohne Berücksichtigung des Herstellers aus. Mit ihrer Mi-Reihe haben die Chinesen ein gleichwertiges Pendant zu Samsungs Galaxy-S22-Reihe etabliert.

Das Xiaomi 12 hat einiges zu bieten (© 2022 )

Im vergangenen Jahr hat sich der Hersteller zwar von der "Mi"-Bezeichnung verabschiedet, doch die Modellreihe an sich ist – so stark wie denn je – zurück, mit zwei der besten Android-Handys 2022: dem Xiaomi 12 und dem Xiaomi 12 Pro. Da beide Geräte relativ eng beieinander sind, hielt das Standardmodell stellvertretend für beide Einzug in unsere Liste.

Das Xiaomi 12 ist der vielleicht größte Konkurrent des Galaxy S22. Nicht nur weil die beiden Android-Smartphones kurz aufeinander erschienenen sind. Sondern auch weil die UVP für die jeweilige Basisvariante identisch ist und sich die Ausstattung auf dem gleichen Niveau befindet. Je nach Bereich hat mal das eine, mal das andere Gerät die Nase vorn – und manchmal gibt es auch kleinen klaren Gewinner.

Wie das Samsung-Handy (mit Vertrag hier) ist auch das Xiaomi 12 für ein Android-Smartphone vergleichsweise klein, bringt es aber immerhin auf eine Bilddiagonale von 6,28 Zoll. Das in FHD auflösende AMOLED-Display ist exzellent und kann mit der im Premium-Segment obligatorischen 120 HZ Bildwiederholrate aufwarten. Vielen gefallen dürfte außerdem, dass es sich links und rechts um die Kanten biegt.

Das Curved-Display des Xiaomi 12 (© 2022 )

Ein Unterschied zum S22 ist der Antrieb, denn das Xiaomi 12 besitzt den derzeit wohl besten Chipsatz für Android-Handys: Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 sorgt dafür, dass ihr euch über die Leistung keinerlei Gedanken machen müsst. Auch die 50-MP-Kamera performt sehr gut, lässt leider aber ein echtes Tele-Objektiv vermissen. Ihr müsst also auf einen optischen Zoom verzichten. Wenn ihr darauf Wert legt, müsst ihr zum teureren Xiaomi 12 Pro greifen, das darüber hinaus auch eine höher auflösende Ultraweitwinkel-Linse bietet.

Eindeutig für das Xiaomi 12 wiederum spricht das superschnelle Aufladen: Sowohl kabelgebunden (67 Watt) als auch "wireless" (50 Watt) versorgt ihr das Xiaomi-Handy (mit Vertrag hier) so schnell mit neuer Energie wie kaum ein anderes Smartphone. Ein 4500 mAh starkter Akku sorgt zudem für eine gute Ausdauer.

Xiaomi 12: Technische Daten Display: 6,28 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in FHD auf (2400 x 1080 Pixel)

6,28 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in FHD auf (2400 x 1080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB Arbeitsspeicher

8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: Je nach Ausführung 128 GB oder 256 GB interner Speicher

Je nach Ausführung 128 GB oder 256 GB interner Speicher Dreifach-Kamera: 50 MP (Hauptlinse), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Telemakro)

50 MP (Hauptlinse), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Telemakro) Frontkamera: 32 MP

32 MP Akku: 4500 mAh, Fast Charging (67 W), Wireless Charging (50 W), umgekehrtes kabelloses Laden (10 Watt)

4500 mAh, Fast Charging (67 W), Wireless Charging (50 W), umgekehrtes kabelloses Laden (10 Watt) Betriebssystem: Android 12 mit MIUI 13 ab Werk vorinstalliert

Android 12 mit MIUI 13 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (5G)

Ja (5G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Im Display verbaut (optisch)

Im Display verbaut (optisch) Netzteil: Im Lieferumfang enthalten (67 Watt)

Im Lieferumfang enthalten (67 Watt) Preis: Ab ca. 849 Euro (Stand: März 2022)

Galaxy S21 FE: Verdammt nah dran am Vorbild

Das Samsung Galaxy S20 FE (hier mit Vertrag) nannten wir seinerzeit Samsungs besten Deal – und mit diesem Lob darf es sich bis auf Weiteres schmücken. Dennoch haben wir es in unseren Top 5 der besten Android-Handys durch seinen Nachfolger ersetzt.

Das Galaxy S21 FE bietet viel zum kleinen Preis (© 2022 CURVED )

Bei dem Anfang 2022 erschienen Galaxy S21 FE (hier mit Vertrag) setzt Samsung auf das bewährte Erfolgsrezept: Auch hierbei handelt es sich um einen leicht abgespeckten S-Ableger, der günstiger ist als Standardmodell. Allerdings war die Preisdifferenz zum Release nicht so groß wie die zwischen dem Vorgänger und dem S20. Tatsächlich kostete es offiziell nur 80 Euro weniger als das S21 zum Marktstart, wie wir direkt nach dem S21-FE-Launch dementsprechend bemängelt haben.

Ursprünglich hatten wir euch daher eher zum S20 FE oder dem Galaxy S21 (hier mit Vertrag) geraten. Inzwischen ist das Galaxy S21 FE aber deutlich günstiger erhältlich und online schon ab etwa 530 Euro zu finden. Das bedeutet ein hervorragendes Preis-Leitsungs-Verhältnis, denn das Galaxy S21 FE hat durchaus einiges auf dem Kasten. Tatsächlich ist es dem Standardmodell der S21-Reihe sogar in einigen Punkten überlegen: Der Chipsatz (Snapdragon 888) ist etwas besser, der Akku ausdauernder (4500 mAh statt 4000 mAh) und das Display größer.

Mit einer Diagonale von 6,4 Zoll reiht es sich zwischen dem S21 (6,2 Zoll) und dem S21+ (6,7 Zoll) ein und hat allein deswegen schon seine Daseinsberechtigung. Das Design ist quasi identisch zum Standardmodell. Einzige nennenswerte Unterschiede sind: Das Kameramodul ist in der Farbe des restlichen Gehäuses gehalten und besteht aus Kunststoff statt aus Aluminium.

Galaxy S21 FE: Die Kamera ist in der Gehäusefarbe gehalten (© 2022 CURVED )

Womit wir bei den wenigen Abstrichen wären, die ihr gegenüber dem Standardmodell machen müsst. Zu diesen zählt ansonsten eigentlich nur noch die Kamera, unter anderem das niedriger auflösende Teleobjektiv (8 MP statt 64 MP). Eins zu eins vergleichen lässt sich die Auflösung allerdings nicht. Denn während Samsung bei der Telelinse des S21 auf Cropping setzt, bietet das S21 FE – wie das danach erschienene S22 – einen echten optischen Zoom.

So gesehen handelt es sich also nicht um ein striktes Downgrade, sondern vielmehr um zwei unterschiedliche Ansätze. Ähnlich verhält es sich beim Bildsensor für das Tele beim S21 FE, der zwar deutlich kleiner ist. Doch aufgrund der geringeren Auflösung sind die einzelnen Pixel größer. Beim Ultraweitwinkel wiederum ist die Sachlage aufgrund der identischen Auflösung klarer. Der etwas kleinere Bildsensor sorgt für Nachteile im Dunkeln. Insgesamt sind die Kamera-Setups aber durchaus auf Augenhöhe.

Kurz gesagt: Das Galaxy S21 FE ist noch näher dran an seinem Vorbild als das S20 FE. Direkt zum Release hatte es schwer mit der reduzierten internen Konkurrenz (S21 und S20 FE) zu kämpfen. Doch nachdem es selbst nun auch im Preins gefallen ist, bekommt es eine klare Kaufempfehlung von uns. Eines der besten Android-Handys war es schon davor.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: Technische Daten Display: 6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel), Support für HDR10+

6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel), Support für HDR10+ Chipsatz: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher

6 oder 8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB oder 256 GB interner Speicher

128 GB oder 256 GB interner Speicher Dreifach-Kamera: 12 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 8 MP (Tele, optischer 3x-Zoom)

12 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 8 MP (Tele, optischer 3x-Zoom) Frontkamera: 32 MP (Weitwinkel)

32 MP (Weitwinkel) Akku: 4500 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W)

4500 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W) Betriebssystem: Android 12 ab Werk vorinstalliert

Android 12 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (5G)

Ja (5G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Im Display verbaut

Im Display verbaut Sonstiges: Kann andere Geräte kabellos aufladen

Kann andere Geräte kabellos aufladen Preis: ab ca. 530 Euro (Stand: März 2022)

ab ca. 530 Euro (Stand: März 2022) Testbericht: Samsung Galaxy S21 FE im Test

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € Cashback

Samsung Galaxy S21 FE 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Galaxy S22 Ultra: Das beste Android-Handy, wenn Geld keine Rolle spielt?

Welches Android-Handy solltet ihr euch kaufen, wenn ihr keine Rücksicht auf euer Budget nehmen müsstet? Von der Ausstattung her hat das Samsung Galaxy S22 Ultra derzeit am meisten zu bieten. Sein Datenblatt führt so ziemlich jedes erdenkliche Feature auf, dass man 2022 von einem Flaggschiff erwartet.

Lässt kaum Wünsche offen: Das Galaxy S22 Ultra mit S Pen (© 2022 )

Da wäre etwa das riesige Super-AMOLED-Display mit der beeindruckenden Auflösung von 3088 x 1044 Pixeln (WQHD+). Natürlich mit 120 Hz und selbstverständlich handelt es sich um ein Curved-Display.

Bei der Kamera verhält es sich ähnlich: 108-MP-Hauptlinse, gleiche zwei Tele-Objektive – eine davon mit 10-fachem optischem Super-Zoom – und ein zuverlässiges Ultraweitwinkel – was will man mehr? Wie wäre es mit einer 40-MP-Linse für Selfies? Check!

Und als ob das alles noch nicht genug wäre, hat Samsung dem Galaxy S22 Ultra (mit Vertrag hier) auch noch Support für den S Pen spendiert – und liefert ihn anders als beim Vorgängermodell sogar direkt mit. Heißt: Ihr könnt gleich nach dem Auspacken munter drauflos zeichnen und schreiben. Auf dem Display, versteht sich.

Das Galaxy S22 Ultra ist das aktuell beste Samsung-Handy (© 2022 )

Anders als das Galaxy S22 lädt das Ultra-Modell zudem sehr schnell auf. 45 Watt hat das Fast Charging zu bieten und die sind angesichts der 5000 mAh mächtigen Akkukapazität auch nötig. Zu den genannten Ausnahmequalitäten gesellen sich die üblichen Features, die man von den besten Android-Handys erwartet.

Einziger kleiner Makel ist vielleicht der Exynos-2200-Chipsatz, der noch nicht ganz bewiesen hat, dass er dem Snapdragon 8 Gen 1 ebenbürtig ist. Künftige Software-Updates könnte das Kräfteverhältnis aber noch ändern.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Technische Daten Display : 6,8 Zoll AMOLED, 3088 x 1440 Pixel, bis zu 120 Hertz

: 6,8 Zoll AMOLED, 3088 x 1440 Pixel, bis zu 120 Hertz Chipsatz : Exynos 2200

: Exynos 2200 RAM: 12 GB RAM

12 GB RAM Speicherplatz : 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Vierfach-Kamera : 108 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 10 MP (Tele, optischer 3x), 10 MP (Tele, optischer 10x-Zoom)

: 108 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 10 MP (Tele, optischer 3x), 10 MP (Tele, optischer 10x-Zoom) Frontkamera : 40 MP (Weitwinkel)

: 40 MP (Weitwinkel) Akku : 5000 mAh, Schnellladen mit bis zu 45 Watt (Kabel) oder 15 Watt (induktiv), Reverse Wireless Charging (4,5 Watt)

: 5000 mAh, Schnellladen mit bis zu 45 Watt (Kabel) oder 15 Watt (induktiv), Reverse Wireless Charging (4,5 Watt) NFC: Ja

Ja Betriebssystem : Android 12 mit One UI 4.1 vorinstalliert

: Android 12 mit One UI 4.1 vorinstalliert Anschlüsse : USB-C

: USB-C Fingerabdrucksensor : Unter dem Display

: Unter dem Display Preis: ab ca. 1200 Euro (Stand: März 2022)

ab ca. 1200 Euro (Stand: März 2022) Testbericht: Samsung Galaxy S22 Ultra im Test

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € Cashback

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Galaxy Z Flip 3: Das beste faltbare Android-Handy

Zugegeben: Foldables sind noch immer eine Nische. Die faltbaren Displays haben leider weiterhin den Nachteil, dass sie recht empfindlich und etwas teuer sind. Aber dafür überzeugen Formfaktor und Design meistens. Genau in dieser Hinsicht hat Samsung mit dem Galaxy Z Flip 3 (hier mit Vertrag) einen echten Volltreffer gelandet. Zusammengefaltet nimmt das Smartphone gerade einmal einen Raum von 86,4 x 72,2 x 17,7 mm ein und ist damit schmaler als so manche Brieftasche. Die kompakten Abmessungen kombiniert Samsung mit einem schicken Dual-Tone-Finish und serviert uns so eines der schönsten Handys des Jahres.

(© 2021 CURVED ) Das Galaxy Z Flip 3 überzeugt beim Design (© 2021 CURVED ) "Flex Mode" nennt Samsung den Modus, dank dem ihr das Flip 3 auch als kleines Stativ verwenden könnt (© 2021 Oliver Dol ) Das zusätzliche Außendisplay des Galaxy Z Flip 3 zeigt zum Beispiel Benachrichtigungen an

Auch unter der Haube stimmt das Paket weitestgehend. Der Snapdragon 888 taktet schnell und selbst anspruchsvolle 3D-Games zwingen ihn nicht in die Knie. Die Dualkamera beinhaltet eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkellinse. Beide Objektive liefern gute – aber keine überragenden – Ergebnisse.

Ein praktischer Trick ist, dass ihr durch das Display auf der Außenseite die Hauptkamera für Selfies verwenden könnt. Die geschossenen Selbstporträts sind dadurch deutlich besser als Frontkamera-Schnappschüsse der meisten anderen Smartphones. Einziges deutliches Hardware-Manko ist der Akku. Hier war Samsung etwas zu sparsam, auf Kosten der Laufzeit.

Mit dem Galaxy Z Flip sind euch neugierige Blicke gewiss (© 2021 CURVED )

Wenn ihr heiß auf Foldables seid und eine Top-Kamera kein Muss für euch ist, bekommt ihr mit dem Galaxy Z Flip 3 aber ein sehr gutes Paket. Die Kinderkrankheiten der ersten faltbaren Generation sind ausgebügelt, sogar eine IPX8-Zertifizierung ist mit an Bord. Deshalb sind dann aber auch ein paar mehr Euro als für normale Handys fällig. Dafür zieht das Flip 3 neugierige Blicke auf sich und dient gerne mal Gesprächseinstieg. Was euch das wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Samsung Galaxy Z Flip 3: Technische Daten Display: 6,7 Zoll AMOLED, 2640 x 1080 Pixel, bis zu 120 Hertz

6,7 Zoll AMOLED, 2640 x 1080 Pixel, bis zu 120 Hertz Display (außen): 1,9 Zoll AMOLED, 512 x 260 Pixel

1,9 Zoll AMOLED, 512 x 260 Pixel Chipsatz: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB

8 GB Speicherplatz: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB Dual-Kamera: 12 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel

12 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel Frontkamera: 10 MP

10 MP Akku: 3300 mAh, Schnellladen mit bis zu 15 W (Kabel) oder 10 W (induktiv), Reverse Wireless Charging

3300 mAh, Schnellladen mit bis zu 15 W (Kabel) oder 10 W (induktiv), Reverse Wireless Charging Betriebssystem: Android 11, Benutzeroberfläche One UI 3.1

Android 11, Benutzeroberfläche One UI 3.1 Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (nur mit eSIM)

Ja (nur mit eSIM) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Im Powerschalter

Im Powerschalter Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten

Nicht im Lieferumfang enthalten Preis: ab ca. 650 Euro (Stand: Januar 2021)

ab ca. 650 Euro (Stand: Januar 2021) Testbericht: Samsung Galaxy Z Flip 3 im Test

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € Cashback

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Google Pixel 6 Pro: Günstiges Flaggschiff mit Top-Kamera

Google ist bekannt für die exzellente Fotoqualität seiner Smartphones. Bislang war dafür vor allem die Kamera-Software verantwortlich. Dem Pixel 6 Pro stellt der Suchmaschinenriese allerdings auch exzellente Hardware bereit. Unter anderem verbaut er endlich ein Tele-Objektiv, das der Pixel-6-Pro-Kamera einen optischen Zoom beschert und auch im DxOMark-Test überzeugen konnte.

Das Google Pixel 6 Pro hat vorne und hinten einiges zu bieten (© 2021 CURVED )

Aber auch abseits der Kamera bekommt ihr hier so ziemlich alles geboten, was man von einem Flaggschiff im Jahr 2022 erwarten darf. Dazu zählt etwa ein riesiges AMOLED-LTPO-Display, das sich an den Kanten um das Gehäuse biegt und die Bildwiederholrate (bis zu 120 Hz) dynamisch anpasst. Oder ein Top-Chipsatz, der hier aus eigener Herstellung kommt. Darüber hinaus bringt das Gerät direkt Android 12 mit und erhält große Updates zum Teil Monate früher als die Konkurrenz.

Mit einem Release-Preis von knapp 900 Euro ist das Google Pixel 6 Pro (hier mit Vertrag) zwar keinesfalls ein Schnäppchen. Für das, was es bietet, allerdings schon. Denn ein Flaggschiff mit diesen Qualitäten ist bei Apple, Samsung und Co. deutlich teurer. Wer lieber etwas weniger ausgeben möchte, sollte sich das Standardmodell anschauen: Das Pixel 6 ist mehrere hundert Euro günstiger und in seiner Preisklasse ebenfalls ein attraktives Angebot.

Google Pixel 6 Pro: Technische Daten Display: 6,71 Zoll OLED-Display, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel)

6,71 Zoll OLED-Display, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel) Chipsatz: Google Tensor

Google Tensor RAM: 6 GB Arbeitsspeicher

6 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Kamera: 50 MP (Weitwinkel) / 48 MP (Tele, 4x optischer Zoom) / 12 MP (Ultraweitwinkel)

50 MP (Weitwinkel) / 48 MP (Tele, 4x optischer Zoom) / 12 MP (Ultraweitwinkel) Frontkamera: 11 MP

11 MP Akku: 5000 mAh, Fast Charging (30 Watt), Wireless Charging (23 Watt)

5000 mAh, Fast Charging (30 Watt), Wireless Charging (23 Watt) Betriebssystem: Android 12

Android 12 Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja

Ja NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Unter dem Display

Unter dem Display Preis: ab ca. 799 Euro (Stand: März 2022)

ab ca. 799 Euro (Stand: März 2022) Testbericht: Google Pixel 6 Pro im Test

Unsere Empfehlung Anzeige

2 GBEXTRA

Daten

Google Pixel 6

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 29,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Oppo Find X5 Pro: Das beste Android-Handy für Individualisten

Während einem viele der besten Android-Handys aus dieser Liste häufiger in Bus und Bahn oder andernorts begegnen dürften, macht sich das Oppo Find X5 Pro sicherlich rarer. Den Oppo-Handys (mit Vertrag hier) sind zumindest im Premium-Segment noch so etwas wie ein Geheim-Tipp. Wenn ihr also ein Top-Handy möchtet, das ihr nicht an jeder Straßenecke seht, ist das Oppo Find X5 Pro genau das Richtige für euch. Eines der Highlights daran ist das außergewöhnliche, organische Design: Das edle Gehäuse wirkt wie aus einem Guss, da die Kamera nahtlos in die Keramikrückseite übergeht.

Das Oppo Find X5 Pro zieht Blicke auf sich (© 2022 Oppo )

Nicht nur die Kamera ist aber schön anzusehen, sondern auch die Fotos, die ihr damit macht. Dafür sorgt unter anderem ein Chip namens MariSilicon X, der speziell für die Bildverarbeitung zuständig ist. Eine weitere Besonderheit, über die sich Fotografen freuen dürfen: Sowohl Haupt- als auch Ultraweitwinkel-Linse greifen auf einen exzellenten 50-MP-Sensor von Sony (IMX 766) zurück.

Bei fast allen Geräten ist das Ultraweitwinkel dem Hauptobjektiv deutlich überlegen. Das ist hier aufgrund des identischen Sensors nicht der Fall. Komplettiert wird die Triple-Kamera von einem 13-MP-Tele, die Mikroskop-Kamera aus dem Vorgängermodell musste leider weichen.

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € Cashback

Oppo Find X5 Pro

+ o2 Free M 20 GB

+ Enco X, Watch Free, X5 Pro Cover und 50 WL Charger 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Auch vorne klotzt der Hersteller: mit einem brillanten, 6,7 Zoll großen OLED-Display samt 10Bit-Farbdarstellung und WQHD+Auflösung. 120 Hz und LTPO-Technologie sind auch an Bord, sodass der Bildschirm keine Wünsche offenlässt.

Das lässt sich auch über den Antrieb sagen, denn mit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 erwartet euch hier ein absoluter Top-Chipsatz. Und dann wäre da noch Oppos Paradedisziplin, das Fast Charging ("Super VOOC" mit 80 Watt): Der 5000 mAh starke Akku des Find X5 Pro lässt sich in nur 12 Minuten zu 50 Prozent aufladen. Auch das Wireless Charging (50 Watt) ist blitzschnell und erlaubt eine vollständige Ladung in nur 47 Minuten. Größter Nachteil des Oppo Find X5 Pro ist der Preis, der selbst für eines der besten Android-Smartphones ziemlich hoch ausfällt.

Oppo Find X5 Pro: Technische Daten Display: 6,7 Zoll OLED-Display, löst in WQHD+ auf (3216 x 1440 Pixel)

6,7 Zoll OLED-Display, löst in WQHD+ auf (3216 x 1440 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB / 12 GB Arbeitsspeicher

8 GB / 12 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Kamera: 50 MP (Weitwinkel) / 50 MP (Ultraweitwinkel) / 13 MP (Tele, 2x optischer Zoom)

50 MP (Weitwinkel) / 50 MP (Ultraweitwinkel) / 13 MP (Tele, 2x optischer Zoom) Frontkamera: 32 MP

32 MP Akku: 5000 mAh, Fast Charging (80 Watt), Wireless Charging (50 Watt), Reverse Charging (10 Watt)

5000 mAh, Fast Charging (80 Watt), Wireless Charging (50 Watt), Reverse Charging (10 Watt) Betriebssystem: Android 12

Android 12 Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja

Ja NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Unter dem Display

Unter dem Display Preis: ab ca. 1299 Euro (Stand: März 2022)