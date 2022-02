Galaxy-S22-Verkaufsstart: Samsung bricht alle Rekorde

Samsung-Fans dürfen sich freuen, denn heute ist der Galaxy-S22-Verkaufsstart. Doch schon zuvor soll klar gewesen sein, dass die neue Flaggschiffreihe einen durchschlagenden Erfolg erzielt habe. Die Vorbestellungen sollen alle Rekorde gebrochen haben.

Ab heute wird das Samsung Galaxy S22 (hier mit Vertrag) verkauft. Der südkoreanische Hersteller hat die Vorbestellphase offiziell beendet und zudem vermeldet, dass die neue Flaggschiffreihe alle bisherigen Vorverkaufsrekorde gebrochen habe. Vor allem das Galaxy S22 Ultra soll sich trotz des hochangesetzten Preises enorm gut verkauft haben. Damit dürfte nun endlich etwas Ruhe bei Samsung einkehren. Immerhin waren die Verkaufszahlen der Galaxy-S21-Reihe alles andere als befriedigend.

Hinweis: Aktuell herrscht Verwirrung rund um den Verkaufsstart der Galaxy-S22-Reihe. Ausgeliefert wird aktuell nur das Galaxy S22 Ultra. Auf das Galaxy S22 und Galaxy S22+ müsst ihr noch bis Mitte März warten, obwohl ihr auch diese Smartphones bereits bestellen könnt.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB

+ Samsung Galaxy Buds Pro 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Mehr als doppelt so viele Vorbestellungen

Samsung zufolge hat die Galaxy-S22-Reihe gleich mehrere Vorverkaufsrekorde gebrochen. So soll sich die Kundschaft bereits am ersten Tag über 300.000 Smartphones gesichert haben. So viele Vorbestellungen gab es in so kurzer Zeit nicht einmal bei dem Galaxy Z Fold 3 und dem Galaxy Z Flip 3 (hier mit Vertrag), die seit August 2021 den Rekord hielten. Innerhalb einer Woche sei die Zahl auf 1,02 Millionen angewachsen. Damit sei das Galaxy S22 das erfolgreichste Vorbesteller-Smartphone in Samsungs Geschichte. Bisher hielt das Galaxy S8 mit 1,004 Millionen den Rekord.

Samsung vermeldet außerdem, dass das Galaxy S22 im Vergleich zum Galaxy S21mehr als doppelt so oft geordert wurde. Das dürfte dem Hersteller endgültig die Sorge genommen haben, auf der Stelle zu treten. Immerhin waren auch schon das Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Z Fold 3 sehr erfolgreich.

Das Galaxy S22 Ultra sticht hervor

Der Grund für den großen Erfolg liegt wohl beim Samsung Galaxy S22 Ultra (hier mit Vertrag). Unter den vorbestellten Geräten soll es rund 60 Prozent ausgemacht haben. Eine offizielle Begründung für diesen großen Erfolg gibt es zwar nicht, doch es ist anzunehmen, dass die Vereinigung von S- und Note-Reihe dazu beigetragen hat. Immerhin deckt das Überflaggschiff mit S-Pen so gleich zwei Interessengruppen ab.

Samsungs großer Erfolg bei den Vorbestellungen bezieht sich wohl nicht nur auf den Heimatmarkt. Auch in Indien und den USA sei das Ergebnis rekordbrechend gewesen. Zu den Vorverkaufszahlen in Europa ist noch nichts bekannt, doch wir dürfen annehmen, dass es hier wohl ähnlich rosig für Samsung aussieht.