Recycling im Detail: Was das Galaxy S24 zur grünen Wahl macht

Samsung hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht und stellt klar: Besonders für die Galaxy-S24-Serie kamen viele recycelte Materialien zum Einsatz. Hier erfahrt ihr, was alles in den Premium-Modellen steckt.

Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht betont Samsung seine großen Ziele im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Ein zentrales Element? Die Reduktion der CO2-Emissionen durch die verstärkte Nutzung recycelter Materialien. Samsung hat sich (wie Apple) vorgenommen, in den kommenden Jahren klimaneutral zu werden und überarbeitet dafür sämtliche Produktions- und Recyclingprozesse. Ein ambitionierter Plan.

Recycelte Materialien im Galaxy S24

Generell hat Samsung den Einsatz von recyceltem Aluminium, Glas und verschiedenen Kunststoffen erhöht. Diese Materialien stammen aus bereits genutzten Produkten und tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck ordentlich zu verkleinern.

Neu ist auch, dass Samsung in der Galaxy S24-Serie recyceltes Kobalt und seltene Erden (besondere Metalle) verwendet. Selbst die seitlichen und Lautstärke-Tasten bestehen zu mindestens 10 Prozent aus recyceltem TPU, einem Nebenprodukt der Schuhproduktion. Wer hätte gedacht, dass Schuhe irgendwann mal in eurem Smartphone landen könnten?

Viel Recycling beim Akku des S24 Ultra

Das Galaxy S24 Ultra enthält in mehreren Komponenten 28 Prozent recyceltes Aluminium. Die S24 und S24+ Modelle toppen das sogar noch mit 30 Prozent recyceltem Aluminium in der Rückkamera. Und auch bei den Glasflächen geht Samsung grün voran: Im Durchschnitt bestehen Vorder- und Rückseite der S24-Serie aus 25 Prozent recyceltem Glas.

Die Lautsprecher-Module der S24-Reihe bestehen zu mindestens 40 Prozent aus recyceltem Stahl. Die Akkus des Galaxy S24 Ultra und des S24+ enthalten 50 Prozent beziehungsweise 10 Prozent recyceltes Kobalt. Und als ob das noch nicht genug wäre, sind alle Magneten in den Lautsprechermodulen zu 100 Prozent aus recyceltem Neodym (ein Metall, das zu den seltenen Erden gehört) gefertigt.

Verpackung ohne Einwegplastik

Ein weiteres Highlight: Samsung hat Einwegplastik aus der Verpackung seiner Produkte verbannt. Die Verpackungen der Galaxy-S24-Modelle bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Papier. Ein kleiner, aber feiner Schritt, um die Umwelt zu schonen.

Ähnlich wie Apple ist Samsung also auf einem guten Wege, nachhaltigere Smartphones in den Handel zu bringen. Fragt sich nur: Welches der beiden Unternehmen wird zuerst klimaneutral sein? Der iPhone-Hersteller peilt dafür jedenfalls 2030 an. Falls ihr einen Blick auf den aktuellen Stand von Apple werfen wollt, solltet ihr folgendes Video kennen:

