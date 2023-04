Kamera überflüssig? Galaxy S24 Ultra soll ohne Standard-Linse kommen

Das Galaxy S23 ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt, die Gerüchteküche für das Galaxy S24 hat aber bereits geöffnet. Angeblich streicht Samsung etwas – auch beim Galaxy S24 Ultra.

Das Kamera-Setup des Galaxy S24 Ultra könnte sich aus drei Kameras zusammensetzen, meldet Ice Universe auf der chinesischen Kurznachrichten-Plattform Weibo. Das Galaxy S23 Ultra verfügt hingegen über eine Quad-Kamera. Als heißer Streichkandidat gilt die Tele-Kamera mit optischem 3x-Zoom. Die Periskop-Kamera mit zehnfacher optischer Vergrößerung bliebe noch übrig.

Nun, was können wir mit dem Gerücht anfangen? Zunächst einmal: Ice Universe ist eine sehr zuverlässige Quelle. Es werden allerdings noch zehn Monate bis zum Release der Galaxy S24-Modelle vergehen. Wir sind also in einer sehr frühen Phase und es kann sich noch vieles ändern. Jeder Leak ist also durchaus mit gewisser Vorsicht zu genießen, das sagt Ice zwischen den Zeilen auch selbst. Dennoch gibt es zwei Ansätze, die das Gerücht durchaus wahrscheinlich wirken lassen. Bei beiden Thesen wäre es nur logisch, das Zoom-Objektiv zu killen – da es schlicht überflüssig wäre.

These: 200-MP-Kamera löscht Tele aus

Zunächst hört es sich natürlich sehr wild an, dass der digitale Zoom eines Objektivs den optischen Zoom einer Kamera schlägt, da man eine digitale Vergrößerung meist mit einem Qualitätsverlust verbindet. Bereits im aktuell besten Samsung-Handy steckt aber eine 200-MP-Hauptkamera, die theoretisch den aktuellen Part des optischen 3x-Zoom übernehmen könnte.

Dank der hohen Auflösung könnte Samsung aus dem Sensor einfach einen Teil herausschneiden; ohne zu weit in den Sensor hinein zu zoomen, denn dann kommt es rasch zu Bildfehlern. Das Foto hätte dann noch immer eine Auflösung, die über den 10 MP des Zoom-Objektivs im S23 Ultra liegen würde.

These: Neues Tele im Anmarsch

Wie erwähnt, verfügt das Galaxy S23 Ultra über zwei Tele-Objektive, die einen optischen 3x-Zoom bzw. 10x-Zoom bieten. Exakt das gleiche Duo kennen wir allerdings schon aus dem Galaxy S22 Ultra. Mit anderen Worten: Es dürfte an der Zeit sein, dass Samsung in das Galaxy S24 Ultra neu entwickelte Tele-Objektive integriert. Gibt es also eine neue Periskop-Kamera? Denkbar ist eine Linse, die die Vorzüge der beiden aktuellen Teles verbindet.

Möglich ist aber auch ein Rückschritt – der ein Fortschritt sein könnte. Das Galaxy S23 Ultra ist das einzige Top-Smartphone mit einer 10x-Periskop-Kamera. Die Konkurrenz pendelt sich hingegen zwischen 3x und 5x ein. Jene Modelle verfügen also über eine geringere Vergrößerung, dafür haben sie eine deutlich größere Blende. Sie sind entsprechend auch für Aufnahmen bei schwächeren Lichtverhältnissen geeignet. Genau hier hat Samsungs Periskop-Kamera mit einer Blende von f/4.9 ihre Schwächen.

Da wäre allerdings ...

Wenn Hersteller Features streichen, ist der Aufschrei in der Regel sehr groß. Hier könnten für Nutzer und Nutzerinnen allerdings durchaus Vorteile entstehen. Und einen bislang nicht genannten Vorzug gäbe es noch: Das Galaxy S24 Ultra dürfte mit einer Linse weniger zumindest etwas an Gewicht einsparen. Das aktuelle Modell liegt mit 234 g schließlich durchaus schwer in der Hand und es ist ein Wunsch zahlreicher Samsung-Fans, dass der Hersteller sein Top-Modell einer Diät unterzieht.

Was jedoch gegen all diese Thesen und das Gerücht im Allgemeinen spricht: Seit dem Galaxy S20 Ultra legt Samsung großen Wert darauf, den möglichst größten Zoom zu liefern. Angeblich soll sich in der Vergangenheit das Marketing-Team von Samsung sogar gegenüber der Technologie-Abteilung durchgesetzt haben. Ziel war es demnach, Geräte auf den Markt zu bringen, die man mit möglichst hohen Zoom-Zahlen und reichlich Megapixeln bewerben kann.

Bis zur Auflösung wird es – wie eingangs erwähnt – aber wohl noch einige Monate dauern. Im Laufe des Jahres dürfte sicher mehr Klarheit herrschen. Dies gilt auch für ein weiteres Rotstift-Gerücht: Angeblich setzt Samsung in der Galaxy S-Serie künftig nur noch auf zwei Modelle. Die Ära des Plus-Modells könnte enden.

