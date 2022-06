Noch vor dem September 2022 soll das Galaxy Z Flip 4 erscheinen. Das nächste Foldable von Samsung ist zwar noch nicht offiziell enthüllt, doch die Gerüchteküche nimmt dem südkoreanischen Hersteller Stück für Stück diesen Job ab. Nun sind weitere Infos zum Design des Handys aufgetaucht. Demnach dürft ihr euch auf eine ziemlich bunte Mischung einstellen.

Wir kommen direkt zur Sache: Die neusten Infos zum Galaxy Z Flip 4 betreffen die Farben des Falt-Smartphones. Der treffsichere und bekannte Leaker Ross Young hat die mutmaßliche Farbpalette auf Twitter geteilt. Hier könnt ihr euch den Tweet einmal ansehen:

In diesen Farbvarianten soll das Galaxy Z Flip 4 erscheinen

Ganze neun Farbvarianten plant Samsung demnach für das Galaxy Z Flip 4. Dabei bedient sich das Südkoreanische Unternehmen eines großen Spektrums und vieler Kombinationen. Young zufolge sind folgende Anstriche geplant:

Schwarz-Grün-Grün

Gold

Gold-Gelb-Weiß

Gold-Gelb-Gelb

Grau

Hellblau

Violett

Silber-Navy-Navy

Silber-Weiß-Weiß

Von einfarbig bis dreifarbig

Den Vorgänger, das aktuelle Galaxy Z Flip 3 (hier mit Vertrag) erhaltet ihr in vier Farben. Zusätzlich gibt es drei exklusive Kolorierungen, die nur bei Samsung direkt erhältlich sind. Samsung scheint also tief ins Farblager greifen zu wollen, um das Galaxy Z Flip 4 zu gestalten. Dabei behauptet Young, dass Samsung in den ersten Monaten vor allem graue Modelle produzieren wird.

Zahlenmäßig auf Platz zwei und drei der Produktion sollen laut dem Insider Violett und Gold folgen. Die übrigen Farbkombination will Samsung offenbar in geringerer Stückzahl auflegen. Erwartungsgemäß wird Samsung die Farben etwas marketingwirksamer benennen als Young in seinem Tweet. Welche Bezeichnungen die Farbtöne bekommen werden, ist aber noch nicht mit Sicherheit zu sagen.

Galaxy Z Flip 4-Release im August erwartet

Ob alle Farbvarianten gleichzeitig und schon zu Release verfügbar sein werden, ist bisher nicht klar. Außerdem hat Samsung die Angewohnheit, einige Farben nicht in allen Ländern anzubieten. Wir werden uns also wahrscheinlich bis August 2022 gedulden müssen, denn dann erwarten wir die Vorstellung des neuen Samsung-Handys. Was der Konzern sonst noch überarbeiten und verbessern will, lest ihr in unserer Gerüchteübersicht zum Galaxy Z Flip 4.

Welchen Spielraum Samsung für Verbesserungen hat, erfahrt ihr in unserem Test zum Galaxy Z Flip 3. Nicht alles an dem Handy hat uns nämlich gefallen. Wir sind gespannt, mit welchen Fähigkeiten der Nachfolger glänzen wird.