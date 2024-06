Galaxy Z Fold 6: Alles Spezifikationen des Flaggschiffs geleakt

Das Galaxy Z Fold 6 steht offenbar in den Startlöchern! Offiziell wird das neue Modell laut Gerüchten am 10. Juli 2024 präsentiert, doch schon jetzt sind die vollständigen mutmaßlichen Spezifikationen des faltbaren Smartphones durchgesickert. Was sich Samsung dieses Mal einfallen lassen hat und ob sich das Upgrade lohnen könnte, erfahrt ihr hier.

Das Herzstück des Galaxy Z Fold 6 sollen natürlich die Displays sein. SmartPrix will exklusiv erfahren haben, was das Handy bietet: Außen soll ein 6,3 Zoll großes Dynamic AMOLED 2X-Display mit einer Auflösung von 2376 x 968 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz glänzen. Innen wird es mit einem 7,6 Zoll großen Panel noch größer – auch hier komme Samsungs AMOLED 2X zum Einsatz. Dieses soll auf eine Auflösung von 2160 x 1865 Pixeln und ebenfalls 120 Hz kommen. Im Vergleich zum Vorgänger, dem Galaxy Z Fold 5, wären die Bildschirme damit minimal breiter.

Leistung und Kameras

Im Inneren des Galaxy Z Fold 6 soll ein speziell für Samsung (und Galaxy AI) angepasster Snapdragon 8 Gen 3 arbeiten. Dazu kommen wohl 12 GB RAM. Das Falt-Phone soll in drei Speichergrößen erhältlich sein: 256 GB, 512 GB und 1 TB. Eine Variante mit mehr Speicher würde für euch mehr Flexibilität bedeuten – ob ihr nun viele Fotos speichert oder doch eher ein Datenmessi seid.

Auch bei den Kameras könnte Samsung seinem erfolgreichen Rezept treu bleiben. Es gibt wohl wieder eine 50 MP Hauptkamera, begleitet von einer 12 MP Ultraweitwinkelkamera und einem 10 MP Teleobjektiv. Obwohl das Design der Kameras leicht überarbeitet wurde, soll das Setup im Wesentlichen unverändert bleiben. Ob Samsung auch die gleichen Sensoren wie im Vorgängermodell verwendet, ist noch unklar.

In Sachen Akku habe sich wenig getan. Mit 4.400 mAh soll die Kapazität ähnlich hoch wie beim Galaxy Z Fold 5 ausfallen. Auch wenn man sich vielleicht ein wenig mehr gewünscht hätte, sollte der Akku für den durchschnittlichen Nutzungstag ausreichen. Schließlich wollen wir alle unterwegs sein und nicht ständig an der Steckdose hängen.

-> Galaxy S24 oder S24 Ultra im Bundle mit TV, Uhr oder Tablet: Jetzt Juni-Deals bei o2 entdecken

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Fold 6 soll in den USA zu einem Startpreis von 1899 Dollar für die kleinste Speicheroption erhältlich sein. Die Varianten mit 512 GB und 1 TB Speicher könnten 2019 bzw. 2259 Dollar kosten. Damit wäre das neue Modell 100 Dollar teurer als der Vorgänger.

Insgesamt bietet das Galaxy Z Fold 6 laut den Gerüchten nur kleine Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr. Ob das ausreicht, um euch zu einem Upgrade zu bewegen, bleibt abzuwarten.

Hier sind die wichtigsten Gerüchte zum Galaxy Z Fold 6 noch einmal zusammengefasst:

Äußeres Display: 6,3 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2376 x 968 Pixel, 120 Hz

Inneres Display: 7,6 Zoll, 2160 x 1865 Pixel, 120 Hz

Prozessor: Snapdragon 8 Gen 3 SoC

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Speicheroptionen: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Kameras: 50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 10 MP Teleobjektiv

Akku: 4.400 mAh

Preis: ab 1899 Dollar