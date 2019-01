Gameplay-Video von "Anthem": Es lohnt sich, die Spielwelt zu erkunden

"Anthem" steht für viel actionreiche Abwechslung: Ein Gameplay-Video gibt schon einmal einen Eindruck, was euch in dem Rollenspiel alles erwartet. Der Clip dauert mehr als acht Minuten. Ihr findet ihn direkt über diesem Artikel.

In dem Video spielen die Kollegen von IGN im sogenannten Freeplay-Modus: Sie bewegen sich frei in der offenen Welt von Anthem. Aktiv zu sehen sind insgesamt zwei Javelin-Klassen, Storm und Interceptor. Die Spieler erkunden die Umgebung, sammeln Ausrüstung und Items sowie Gegenstände, aus denen sie etwas basteln können.

Abwechslung in offener Welt

Zudem stoßen sie auf World Events, Boss-Kämpfe und kleine Scherze (sogenannte Easter Eggs), die die Entwickler in das Spiel eingebaut haben. Es lohnt sich also, die Umgebung akribisch zu erkunden. Die Events scheinen sich ständig zu verändern, sodass die Expeditionen immer wieder für Abwechslung sorgen.

Gezeigt wird außerdem, dass es gar nicht so einfach ist, mit einem Javelin durch die Luft zu schweben. Wer sich möglichst schnell fortbewegen möchte, muss offenbar die Umgebung nutzen. Es öffnen sich zum Beispiel Portale durch die ihr reist und im Wasser kühlt ihr euren überhitzten Anzug herunter.

Bioware enthüllte das Spiel bereits 2017 auf der Spielemesse E3. Nun rückt der Marktstart in greifbare Nähe: "Anthem" wurde bereits im Vorfeld ausgezeichnet und erscheint am 22. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Das Game tauchte zuletzt bereits in den Highlights von Sony für die PS4 auf: In 2019 erwarten euch allgemein zahlreiche Titel, die Hit-Potenzial haben.