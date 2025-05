Heute ist es so weit: Die Google I/O 2025 geht an den Start – und wie immer eröffnet der Tech-Gigant seine Entwicklerkonferenz mit einer großen Keynote. Wer sich für Android, künstliche Intelligenz oder smarte Datenbrillen interessiert, sollte heute auf jeden Fall reinschauen. Hier erfahrt ihr, was euch bei der Übertragung erwartet.

Los geht’s um 10 Uhr Ortszeit in Kalifornien, also um 19 Uhr bei uns. Vor Ort ist das Event wie üblich nur für eine ausgewählte Gruppe zugänglich. Doch keine Sorge: Google streamt die Keynote für alle – wahlweise auf der offiziellen Website oder auf YouTube:

Das erwartet euch bei der Google I/O

Google das Pixel 9a bereits vor kurzem präsentiert – mit neuer Hardware solltet ihr bei der Keynote also eher nicht rechnen. Auch rund um Android 16 ist vieles bereits bekannt: Erst letzte Woche hat Google in einem eigenen Video-Event erste Einblicke gegeben, unter anderem in das neue Design "Material 3 Expressive" und die frisch aufgelegte "Find Hub"-App.

Die Entwicklerkonferenz richtet sich in diesem Jahr deutlich stärker an die Tech-Community: Updates für Chrome, Google Cloud und der Google Play Store dürften im Fokus stehen. Außerdem wird es wahrscheinlich neue Details zu Googles KI-Modell Gemini geben – dem Chatbot, der ChatGPT Konkurrenz macht.

Android XR-Brille: Google zeigt neue Demo

Ein besonderes Highlight für Besucher vor Ort: Sie dürfen voraussichtlich wieder Googles Android-XR-Brille ausprobieren. Bereits bei früheren Events hat Google das Projekt angeteasert, zuletzt bei der Android Show. Es wäre also keine Überraschung, wenn die smarte Brille auch auf der Google I/O 2025 erneut eine Rolle spielt.

Insgesamt erwartet euch also eine Keynote mit viel Software, spannenden Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz – und womöglich einem kleinen Blick in die smarte Brillen-Zukunft.

