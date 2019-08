Pixel 4: Baut Google ein Smartphone für Gamer?

Was kann der Bildschirm des Google Pixel 4? Voraussichtlich im Oktober 2019 wird das Unternehmen sein neues Top-Smartphone offiziell präsentieren. Nun gibt es neue Gerüchte zur Ausstattung, die Gamer erfreuen dürfte. Dabei geht es um eine besondere Eigenschaft des Displays.

Die Bildschirme von Pixel 4 und 4 XL sollen eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz aufweisen, berichtet 9to5Google unter Berufung auf eine "vertrauenswürdige Quelle". Dieses Feature will Google unter der Bezeichnung "Smooth Display" vermarkten. Sollte das Gerücht stimmen, würden die beiden Smartphones zur Konkurrenz aufschließen – wie dem OnePlus 7 und dem ausgeschriebenen Gaming-Smartphone Razer Phone 2.

Somit ergibt sich mittlerweile ein detailliertes Bild davon, wie die Displays von Pixel 4 und 4 XL aussehen werden. Der Bildschirm des kleineren Smartphones soll in der Diagonale 5,7 Zoll messen und in Full HD+ auflösen. Das Display des 4 XL misst angeblich stolze 6,3 Zoll und löst in QHD+ auf.

So wird das Pixel 4 zur DSLR-Kamera

Offenbar will Google zumindest im kleineren Modell des Pixel 4 eine Dualkamera verbauen. Die eine Linse soll mit 12 MP auflösen und einen besonderen Autofokus mitbringen. Bei der anderen handelt es sich angeblich um eine Telefoto-Linse, die mit 16 MP auflöst. Die XL-Version könnte euch sogar eine Triple-Kamera bieten. Interessant: Offenbar plant Google einen DSLR-Aufsatz, den ihr vermutlich als Zubehör erwerben könnt.

Stereo-Sound und großer Arbeitsspeicher

Wenn ihr das Pixel 4 zum Spielen oder für Video-Streaming benutzt, dürfte euch noch ein anderes Feature als das Smooth Display erfreuen. Beide Ausführungen des Smartphones sollen Stereo-Lautsprecher bieten und der 6 GB große Arbeitsspeicher ermöglicht eine Rechenleistung, die dem Gaming zugutekommt. Weitere Features sind das Sicherheitsmodul Titan M und Android Q inklusive Update-Garantie für drei Jahre.

Erst kürzlich hat Google selbst zwei spannende Features des Pixel 4 verraten. So wird das Smartphone beispielsweise eine 3D-Gesichtserkennung ermöglichen, die sich mit der von Apple messen können soll. Außerdem könnt ihr das Smartphone dank eines Radars ohne Berührung steuern – indem ihr in der Nähe des Gerätes Gesten ausführt. Auf diese Weise könnt ihr zum Beispiel einen Song wechseln oder die Schlummer-Funktion des Weckers aktivieren.