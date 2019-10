Google Pixel 4 (XL) schon vorbestellbar: Letzte Geheimnisse gelüftet?

Der Suchmaschinenriese scheint keinen großen Wert darauf zu legen, sein nächstes Smartphone geheimzuhalten. Vor der Präsentation am kommenden Dienstag scheint nahezu alles zum Google Pixel 4 bekannt. Nun ist das Gerät sogar bereits bei einem großen Online-Händler vorbestellbar. Die entsprechende Produktseite gibt den nächsten Vorgeschmack auf das Handy.

Best Buy nimmt in Kanada bereits Vorbestellungen für das Google Pixel 4 und dessen XL-Version entgegen. Der Händler listet die komplette Ausstattung sowie einige Features, die die Smartphones auszeichnen sollen. Beide Modell besitzen demnach die gleiche Dualkamera. Sie beinhaltet offenbar ein 12-MP-Hauptobjektiv, dem eine 16-MP-Linse zur Seite steht. Bei letzterer handelt es sich bisherigen Informationen zufolge um ein Tele-Objektiv. Videos nehmen die Smartphones anscheinend mit einer Auflösung von bis zu 4K auf.

Google Pixel 4 (XL) mit 90-Hz-Display

Auf der Vorderseite erwartet euch angeblich ein einzelnes Selfie-Objektiv mit einer Auflösung von 8 MP. Das OLED-Display messe beim Google Pixel 4 5,7 Zoll in der Diagonale und löse in Full HD+ auf. Die XL-Version soll dagegen einen 6,3 Zoll großen QHD+-Bildschirm mitbringen. In beiden Fällen handle es sich um ein sogenanntes "Smooth Display". Offenbar setzt der Hersteller auf eine Bildwiederholrate von 90 Hz.

Ihr könnt euch also auf eine sehr flüssige Darstellung einstellen, die sich etwa beim Scrollen bemerkbar machen dürfte. In welchen Bereichen ihr noch davon profitiert, bleibt abzuwarten. Die 90 Hz des OnePlus-7-Pro-Displays etwa unterstützen nicht alle Apps. Als Antrieb diene dem Pixel 4 (XL) Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 855. Es kommt also wohl nicht der aktuellere Snapdragon 855+ zum Einsatz, der etwa im OnePlus 7T zu finden ist.

Der Hersteller soll zudem in beiden Geräten 6 GB RAM verbauen. Der interne Speicher ist bei den vorbestellbaren Modellen 64 GB groß. Wir gehen aber davon aus, dass zum Launch noch weitere Konfigurationen verfügbar sein werden. Als besondere Features hervor hebt Best Buy die Gesichtserkennung und die radargestützten berührungslosen Gesten. Darüber hinaus soll das Google Pixel 4 auch Laien fantastische Fotos ermöglichen.

Größerer Akku für die XL-Version

Das Google Pixel 4 XL scheint einen deutlich größeren Akku zu bekommen. Laut Best Buy bietet er eine Kapazität von 3700 mAh. Das kleinere Pixel 4 müsse sich dagegen mit 2800 mAh begnügen. Einen Preis nennt der Händler nicht. Interessierte können für 50 Kanadische Dollar ein Gerät reservieren. Zur Auswahl stehen die schwarze und die weiße Ausführung, nicht aber die orangefarbene.