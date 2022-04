Google Pixel 6a: Neue Hinweise zur Veröffentlichung

Die Bezeichnung "Google Pixel 6a" ist in den Auflistungen einer Zertifizierungsbehörde aufgetaucht. Die Veröffentlichung des neuen Mittelklasse-Smartphones könnte demnach schon sehr bald erfolgen. Wir verraten euch, wann ihr frühestens mit dem Pixel 6a rechnen könnt.

Das Google Pixel 6 ist seit Oktober 2021 auf dem Markt. Es wird also langsam Zeit, dass Google wie üblich eine abgespeckte, aber dafür günstigere Version nachreicht. Das Pixel 6a hat zwar noch keinen offiziellen Vorstellungstermin – doch das Smartphone ist nun bei der amerikanischen Zertifizierungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) aufgetaucht. Das bedeutet: Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern.

Ihr wollt wissen, was euch erwartet? Hier seht ihr das Google Pixel 6 im Test.

Verkaufsstart bereits im Mai?

Nachdem Google im vergangenen Jahr das Pixel 5a bei der FCC gelistet hatte, dauerte es nur einen Monat, bis das Handy auf den Markt kam. Beim Pixel 6a dürfte der Fall ähnlich liegen. Darauf deutet auch ein Event hin, das Google angemeldet hat: Die Google I/O findet am 11. Mai statt. Es ist davon auszugehen, dass auf der großen Google-Konferenz auch das Pixel 6a seinen Weg auf die Bühne findet.

Sollte die Vorstellung tatsächlich auf der Google I/O erfolgen, dürft ihr von einem Marktstart Ende Mai ausgehen. Dass das Google Pixel 6a direkt im Anschluss an die Google I/O im Handel erhältlich ist, ist unwahrscheinlich. Möglich ist jedoch, dass die Vorbestellphase direkt startet.

Google Pixel 6a: Neue technische Details

Eine Auflistung bei der FCC enthüllt immer ein paar technische Details. Beim Google Pixel 6a sieht es so aus, als würde es das Smartphone in mehreren Modellvarianten geben. Vermutlich handelt es sich um verschiedene Speichergrößen, doch auch die 5G-Konnektivität scheint eine Rolle zu spielen. Mindestens eins, aber nicht alle Handys sollen den modernen Mobilfunkstandard unterstützten.

Aus früheren Berichten wissen wir außerdem, dass das Mittelklasse-Smartphone angeblich ein 6,2-Zoll-OLED-Display hat. Als Prozessor soll wieder Googles eigener Tensor-Chip zum Einsatz kommen, und auch die Kamera ist wohl die gleiche wie beim Google Pixel 6 (hier mit Vertrag). Unter dem Display wird offenbar ein Fingerabdrucksensor sitzen. So weit, so gut – mehr erfahren wir hoffentlich am 11. Mai.