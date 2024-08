Google-Pixel-Fans aufgepasst: Heute Abend wird Google uns seine neue Smartphone-Reihe für 2024 vorstellen. Hier erfahrt ihr, wo ihr das "Made by Google"-Event im Livestream schauen könnt und was von den neuen Handys zu erwarten ist.

Am 13. August 2024 geht es um 19 Uhr deutscher Zeit los: Google präsentiert uns auf dem Event "Made by Google" vier neue Smartphone-Modelle und stellt neue KI-Funktionen vor. Am besten aktiviert ihr die "Benachrichtigung erhalten"-Glocke auf YouTube, damit ihr eine Mail und/oder eine Push-Nachricht erhaltet, sobald der Livestream startet.

Hier geht's zum Video:

Google Pixel 9 und Co. bereits bestätigt

Google möchte heute insgesamt vier neue Smartphones vorstellen:

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Das hat der Hersteller selbst im Vorfeld bestätigt. Es gibt sogar schon offizielle Bilder und Videos zum Pixel 9 Pro und 9 Pro Fold. Auch, dass diese über neue Gemini-KI-Funktionen verfügen werden, hat Google auf seiner Webseite angeteasert.

Die wichtigsten Infos der Gerüchteküche

Neben den bestätigten Informationen gab es zu den neuen Pixel-Handys aber auch ungewöhnlich viele Leaks. Jüngst hat zum Beispiel Arsène Lupin nahezu alle Spezifikationen des Pixel 9 Pro XL auf Social Media geteilt.

Wir wollen hier nicht zu viel verraten, aber euch zumindest einen Überblick über die spannendsten zu erwartenden Neuheiten geben:

Das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro sind ungefähr gleich groß. Die OLED-Bildschirme sollen jeweils 6,3 Zoll messen.

Das Pixel 9 Pro XL soll deutlich größer ausfallen. Hier soll das Display auf 6,7 Zoll kommen.

Alle Modelle sind wahrscheinlich mit dem Google Tensor G4 ausgestattet (auch das Pixel 9 Pro Fold).

Das Design der Pixel-9-Modelle unterscheidet sich relativ stark von den Vorgängern. Sie präsentieren sich kantiger und mit einem kleineren Kameramodul.

Die Preise des Pixel 9 und Pixel 9 Pro dürften rund 100 Euro höher ansetzen, als es beim jeweiligen Vorgängermodell der Fall war.

