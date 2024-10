Google Pixel 9a: Release früher als gedacht – wegen iPhone SE 4?

Eigentlich haben wir den Release des Google Pixel 9a im kommenden Mai erwartet. Doch offenbar zieht der Hersteller den Marktstart vor. Grund dafür könnte das iPhone SE 4 sein.

Wie Android Headlines exklusiv berichtet, werde Google bereits Mitte März 2025 Vorbestellungen für das Pixel 9a entgegennehmen. Die Auslieferung und der reguläre Verkaufsstart sollen anschließend vor Monatsende erfolgen. Diesen Zeitplan hätten mehre Quellen bestätigt. Es sieht so aus, als wollte Google einmal mehr Apple zuvorkommen. Denn mit dem iPhone SE 4 soll ein direkter Konkurrent des Google Pixel 9a ebenfalls im Frühjahr 2025 starten.

Google Pixel 9a kein Einzelfall

Das Pixel 9a wäre nicht das einzige Google-Handy mit vorgezogenem Release. Bereits Pixel 9 und Pixel 9 Pro (XL) sind früher erschienen als erwartet. Auch bei diesen Modellen wollte der Hersteller Apple zuvorkommen, heißt es. Der Release erfolgte kurz vor dem Launch der iPhone-16-Reihe. Pikant: Das Design der Google-Flaggschiffe ist unverkennbar vom iPhone-Look inspiriert. Und auch das Google Pixel 9a scheint ein wenig auszusehen wie ein iPhone.

Dem Bericht zufolge stellt Google mit dem früheren Release des Pixel 9a die Weichen für die Zukunft: Der Nachfolger soll im März des darauffolgenden Jahres erscheinen – obwohl dem Pixel 10a aller Voraussicht nach kein vergleichbares iPhone in die Quere kommen wird.

Jetzt Google Pixel 9 bei Amazon entdecken

In der Zwischenzeit erwartet und sicherlich erst mal das Google Pixel 10, dessen Release vermutlich im August 2025 stattfindet. Auch deswegen ergibt der frühere Launch des Pixel 9a Sinn. So liegt der Termin nicht zu nah am Marktstart des Standardmodells.

Verliert das Pixel 9a Googles Markenzeichen?

Überraschend ist nicht nur der mutmaßliche Zeitraum für den Release des Google Pixel 9a. Auch das durchgesickerte Design hat uns kalt erwischt: Offenbar verzichtet der Hersteller zum ersten Mal seit Langem auf ein auffälliges Kamera-Design.

Stattdessen sollen die beiden Objektive der Dual-Kamera in einer dezenten Aussparung sitzen. Die Meinungen darüber gehen auseinander: Während einige den kolportierten Ansatz langweilig finden, würden andere das dominante Kamera-Design der letzten Modelle kaum vermissen.