Google Pixel: Nicht jeder erhält neuen Patch

Derzeit erhalten die Google Pixel den Android-Sicherheitspatch für November 2018. Allerdings bekommt nicht jeder mit einem Pixel-Smartphone das Update. Das Original gerät auf das Abstellgleis.

Google hat den Support für das Google Pixel und das Pixel XL eingestellt. Beide Geräte gingen beim jüngsten Sicherheitsupdate leer aus, berichtet 9to5Google. Damit hält sich der Suchmaschinenriesen an sein eigenes Versprechen: Das Google Pixel erschien im Oktober 2016 und der Hersteller kündigte drei Jahre Sicherheitsupdates an.

Apple bleibt gutes Vorbild

Dennoch hatten einige Nutzer natürlich gehofft, dass Google das Ursprungs-Pixel auch weiterhin versorgt, so wie es Apple unter anderem mit dem ähnlich alten iPhone 7 vorbildlich vormacht. Dieses erhält in Zukunft sogar noch iOS 14. Für das Google Pixel ist dagegen mit dem bereits erschienen Android 10 Schluss.

Damit steckt das Google Pixel auf der Sicherheitsebene vom Oktober 2019 fest. Das heißt auch: Die mitunter kritischen Sicherheitslücken, die die Entwickler Anfang November im Android-System gestopft haben, bleiben auf dem alten Smartphone unbehandelt. Und das Prozedere wiederholt sich in Zukunft Monat für Monat.

Risiko wächst – je nach Nutzerverhalten

Dies macht es für Angreifer immer einfacher, Sicherheitslücken auszunutzen und euer Smartphone mit Schadsoftware zu belasten – auch wenn es in der Android-Struktur insgesamt gar nicht so einfach ist, jene Lücken auszunutzen. Das Risiko wächst in jedem Fall. Der Sicherheitsaspekt sollte für euch insbesondere dann relevant sein, wenn ihr auf eurem Google Pixel private Informationen gespeichert habt oder gar Zugänge zu euren Finanzen verwaltet.

Die jüngeren Google Pixel erhalten das Update weiterhin, wobei in einem Jahr auch der Support der zweiten Generation endet. Im November-Patch hat Google – neben dem Sicherheitsupdate – einige Funktionen verbessert. Nutzer eines Google Pixel 4 können nun zum Beispiel den 90-Hz-Modus auch bei einer niedrigeren Bildschirmhelligkeit nutzen. Das Display schaltete bisher ab einer Helligkeit von 75 Prozent in den 60-Hz-Modus. Dieser schont den Akku, ist aber nicht so geschmeidig.